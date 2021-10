Les volumes d’annonces télévisées pour les huiles comestibles de la catégorie ont augmenté de 66 % entre janvier et août 2021 : TAM AdEx

Quant à la télévision, le rapport a déclaré qu’Adani Wilmar avait 15% des volumes publicitaires, le plus élevé parmi les huiles comestibles

Selon les dernières données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research, les volumes publicitaires des huiles comestibles de catégorie à la télévision ont connu une croissance de 66% entre janvier et août 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. Dans la presse écrite, une croissance publicitaire de 30% a été observée en janvier-août 2021 par rapport à janvier-août 2020.

Quant à la télévision, le rapport a déclaré qu’Adani Wilmar avait 15% des volumes publicitaires, le plus élevé parmi les huiles comestibles. Plus de 55% des volumes d’annonces de la catégorie ont été couverts par les cinq premiers annonceurs. Les 10 plus grandes marques représentaient près de 50 % des volumes publicitaires entre janvier et août 2021, Mahakosh Soyabean Refined Oil étant en tête de liste avec une part de 8 %. Nutrela Gold était la première marque exclusive, suivie de Rice Bran de Pantanjali et de Kachi Ghani en janvier-août’21 par rapport à janvier-août’20. Plus de 55 marques exclusives sont apparues pour la catégorie des huiles comestibles de janvier à août 2021 et de janvier à août 2020.

Le genre d’information à lui seul représentait 48 % des volumes publicitaires de la catégorie, suivi du GEC et des films avec respectivement 25 % et 14 %. Pendant ce temps, le bulletin d’information était le genre de programme le plus préféré pour promouvoir les marques d’huile comestible à la télévision, selon le rapport.

Dans la presse écrite, Kaleesuwari Refinery est en tête des annonceurs de la catégorie des huiles comestibles avec 22% de la part de l’espace publicitaire. Les cinq principaux annonceurs représentaient plus de 55 % de l’espace publicitaire de la catégorie entre janvier et août 2021. L’huile de tournesol raffinée Freedom était la première marque avec une part de 11 % de l’espace publicitaire entre janvier et août 2021. Dans le support imprimé, plus de 165 marques exclusives ont été vu de janvier à août 2021. Sona Sikka Edible Oil était la première marque exclusive, suivie du Gold Winner Vita D. La langue hindi était en tête avec 36% de part d’espace publicitaire. Les cinq premières langues de publication ont ajouté ensemble 87 % de part d’espace publicitaire de la catégorie.

De plus, les volumes publicitaires des huiles comestibles à la radio ont augmenté de 7 % en janvier-août 2021 par rapport à janvier-août 2020. Sur le média, Adani Wilmar est en tête des annonceurs avec 27 % des volumes publicitaires totaux des huiles comestibles. Les 10 premiers annonceurs représentaient 85 % des volumes d’annonces par catégorie à la radio. Plus de 40 marques exclusives étaient présentes de janvier à août 2021 par rapport à janvier à août 2020. La publicité pour la catégorie des huiles comestibles a été préférée dans la plage horaire de l’après-midi et du soir, combinant plus de 70 % des volumes de publicité à la radio.

Au contraire, sur le support numérique, les insertions publicitaires ont diminué de manière significative de 32% entre janvier et août 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Cargill India était en tête avec 55% de part de publicité de la catégorie. Les créations vidéo ont mis en sac plus de 65 % des insertions publicitaires d’huiles comestibles, suivies des créations display en janvier-août 2021. La vidéo sur ordinateur en tête des plates-formes numériques avec 55 % des insertions publicitaires dans la catégorie, suivie de l’affichage sur ordinateur et de l’affichage mobile avec respectivement 16 % et 15 % de parts de marché .

