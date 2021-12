Les volumes de modèles de co-prêt pourraient dépasser 30 000 roupies d’ici FY23 : U-Gro MD

U-Gro prête entre Rs 1 lakh et Rs 3 crore à des taux compris entre 8,5% et 18% sur la base du profil de risque du client.

Par Piyush Shukla

Le modèle de co-prêt atteindra probablement des volumes totaux de plus de 30 000 crores de roupies d’ici la fin du prochain exercice financier (exercice 2022-2023), car les banques adoptent rapidement le modèle de souscription des sociétés financières non bancaires (NBFC) et tentent d’aligner leurs prêts. cadre avec celui des prêteurs non bancaires, a déclaré Shachindra Nath, président exécutif et directeur général (MD) de U-Gro Capital.

« Une majorité de personnes pensent que le co-prêt n’est pas possible parce que les banques le font différemment et les NBFC le font différemment, cela peut être vrai aujourd’hui, mais cela ne le restera pas à l’avenir car les banques adoptent très rapidement l’ensemble du modèle de souscription NBFC », dit-il à FE.

Pour U-Gro, a-t-il déclaré d’ici la fin du prochain exercice (FY23), l’objectif est d’atteindre des décaissements de prêts de Rs 9 000 crore, dont environ 40 à 50 % seront constitués de prêts issus du modèle de co-prêt. Lors d’un événement de l’industrie jeudi, des banquiers, dont Union Bank of India MD et le PDG Rajkiran Rai G, avaient appelé à co-prêter des produits de prêt spécifiques pour que le modèle gagne du terrain.

Rai a noté que les différentes pratiques adoptées par les banques et les NBFC pour la souscription de prêts, le recouvrement, l’évaluation et les marges constituent un défi dans le modèle actuel de co-prêt. En outre, il existe des problèmes pratiques allant de l’obtention du bon produit au changement des politiques et de l’état d’esprit de la banque en matière de pratiques de gestion des risques, a-t-il déclaré.

Nath a déclaré que les frais de prêt des prêteurs non bancaires sont un facteur des divers coûts impliqués, notamment le coût du crédit, les coûts d’exploitation, la technologie, la gestion, le recouvrement, entre autres. Il a ajouté que si les prêteurs non bancaires et les sociétés de technologie financière comme la sienne doivent générer des retours sur investissement décents pour les investisseurs privés, ils n’ont eux-mêmes pas accès à des fonds bon marché.

U-Gro prête entre Rs 1 lakh et Rs 3 crore à des taux compris entre 8,5% et 18% sur la base du profil de risque du client. À 8,5%, le prêteur est en mesure de prêter car il s’est associé à la Bank of Baroda pour le co-prêt. Si elle prêtait sur ses propres livres, le coût du capital serait de 10,5 %. « Nous sommes toujours en mesure de prêter au client en dessous de notre coût du capital car il y a un partenaire attaché à cela », a déclaré Nath.

