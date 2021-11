Les volumes de négociation cryptographiques du troisième trimestre de Coinbase seront essentiels pour les investisseurs, selon les analystes

Au moins un analyste exhorte les investisseurs à ignorer les fluctuations trimestrielles des échanges et à se concentrer sur les tendances plus larges du secteur. « Certains des thèmes à court terme ont des similitudes avec HOOD [Robinhood] alors que l’engagement commercial a ralenti au cours du trimestre par rapport à un premier semestre record, dégonflant une partie de l’enthousiasme du premier semestre », a déclaré Devin Ryan de JMP Securities aux clients dans une note de recherche début octobre. « Cet objectif à court terme passe à côté de l’histoire plus vaste de l’évolution rapide et continue de l’économie de la cryptographie, des cas d’utilisation croissants de la cryptographie et de la proposition de valeur de Coinbase », a ajouté Ryan.

