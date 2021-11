Les volumes de négociation de FTX aux États-Unis ont grimpé de 512% au cours du troisième trimestre

Les volumes quotidiens moyens de FTX.US ont grimpé de 512% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre et ont atteint un sommet de 807 millions de dollars sur une période de 24 heures le 7 septembre, a annoncé jeudi la bourse de dérivés cryptographiques.

FTX.US a enregistré un volume quotidien moyen de 360 ​​millions de dollars pour le trimestre, a indiqué la société dans un communiqué de presse. La société a déclaré que le nombre d’utilisateurs de sa plate-forme avait augmenté de 52% au cours du trimestre par rapport au deuxième trimestre. La bourse a ajouté qu’elle détenait environ 4,5% du volume du marché au comptant de la crypto aux États-Unis à la fin du troisième trimestre, contre environ 2% au début du trimestre. À la clôture de son acquisition LedgerX, FTX.US a déclaré que l’accord permettrait la société de « fournir des contrats à terme et des options de crypto sous licence à nos clients de détail et institutionnels, et nous a placés dans une position unique pour remodeler le marché américain des dérivés ». FTX.US prévoit également d’être en « communication constante avec les agences de réglementation et espèrent jouer un rôle central dans la définition de la politique de réglementation de la cryptographie aux États-Unis », a déclaré le président de FTX.US, Brett Harrison, dans le communiqué.