Les volumes de négociation quotidiens d’OpenSea atteignent un record de 78 millions de dollars ⋆ Crypto new media

L’engouement pour le NFT est toujours là et le marché OpenSea est devenu une destination privilégiée et une plate-forme décentralisée pour le commerce de jetons non fongibles (NFT). Au milieu de la frénésie actuelle du NFT, OpenSea a franchi une nouvelle étape avec ses volumes de transactions quotidiens atteignant un record de plus de 78 millions de dollars, le dimanche 8 août.

Avec l’aimable autorisation de : Dune Analytics

De plus, la plate-forme OpenSea NFT a franchi des étapes importantes sur plusieurs fronts. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux :

Depuis avril 2021, les volumes de transactions mensuels augmentent de façon exponentielle. Le mois dernier, en juillet 2021, le volume mensuel des transactions sur OpenSea s’élevait à 325,9 millions de dollars. Jusqu’à présent en août, le volume mensuel des transactions a déjà bondi de 15 % pour atteindre 473 millions de dollars. Le mois dernier, en juillet 2021, le total des NFT vendus sur OpenSea s’élevait à 458 052. Au cours des neuf premiers jours d’août, nous avons déjà franchi le marché des 50 %. Jusqu’à présent ce mois-ci, le nombre total de ventes de NFT pour août s’élève à 314 474. De plus, les traders actifs mensuels d’OpenSea ont vraiment dépassé le sommet du mois dernier. À l’heure actuelle, la plate-forme compte plus de 64 000 traders NFT actifs par mois.

Les volumes de transactions OpenSea dépassent le milliard de dollars

Le marché OpenSea NFT basé sur Ethereum a connu une forte augmentation des volumes de transactions sur sa plate-forme. Selon les données partagées par Messari la semaine dernière, le volume cumulé des transactions sur OpenSea cette année a dépassé le milliard de dollars.

Avec l’aimable autorisation : Messari

Ce marché NFT décentralisé principal propose des services de cotation, de négociation et de création de NFT. En outre, OpenSea dispose également d’un puissant explorateur et moteur de recherche pour les NFT. La chose la plus importante à propos des NFT est qu’elle dispose d’une méthode de classification robuste pour divers NFT ainsi que de frais de transaction très modestes.

Cette croissance insensée fait d’OpenSea l’une des destinations préférées pour lancer des NFT. OpenSea s’empare à lui seul d’une part massive de 90 % du marché NFT. Simultanément, le marché des jeux NFT a connu une croissance exponentielle avec des volumes de transactions dépassant celui du marché DeFi.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.

Lien source