Les volumes de publicité à la radio ont augmenté de 6% en janvier-mars 2021: TAM AdEx

Le secteur des services a émergé en tête des graphiques de la publicité radiophonique, représentant 27% des volumes publicitaires.

Les volumes de publicité à la radio ont enregistré une croissance de 6% en janvier-mars 2021, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. Selon les données AdEx, alors que les volumes d’annonces ont augmenté au premier trimestre 2021 par rapport à l’année dernière, le trimestre a enregistré une baisse de 12% par rapport au dernier trimestre de 2020 (octobre-décembre). Cependant, au cours des six derniers mois, Mar’21 a enregistré les volumes d’annonces les plus élevés pour la radio, tandis que les volumes d’annonces les plus faibles ont été enregistrés en février’21.

Le secteur des services a émergé en tête des palmarès de la publicité radiophonique avec 27% de part des volumes d’annonces, suivi par la Banque / Finance / Investissement avec 15% de part et Food & Beverages occupant la troisième position avec 14% de part. Les trois principaux secteurs ensemble ont ajouté 55% de part des volumes d’annonces. Fait intéressant, le secteur de l’automobile a observé un changement de rang positif.

Les acteurs de l’automobile et du BFSI ont dominé la liste des 10 meilleurs annonceurs, LIC de l’Inde étant en tête des palmarès publicitaires, suivi de Maruti Suzuki. Les 10 principaux annonceurs représentaient 21% des volumes d’annonces de janvier à mars 21. Mother Dairy Fruit & Vegetables a pris la troisième position tandis que la société pharmaceutique Pfizer est entrée dans la liste à la cinquième position.

LIC est devenue la marque la plus annoncée, suivie de Pfizer. Selon les données, les 10 premières marques représentaient 13% des volumes d’annonces radio. Quatre des 10 marques les plus annoncées cette année provenaient des PFR. Pfizer était le premier annonceur et marque exclusifs de janvier à mars 21 par rapport à janvier 2020.

En ce qui concerne les États, la majeure partie de la publicité provenait du Gujarat, l’État représentant 20% de la publicité globale à la radio, suivi du Maharashtra avec 16% du gâteau du volume publicitaire. Les cinq principaux États représentaient 63% du volume total des annonces et les stations de radio du Sud représentaient 26% de la part de la radio. De ce fait, Delhi arrive en tête des 18 villes à la radio, suivie de Jaipur. Les 10 premières villes représentaient 69% du volume total d’annonces à la radio.

