Les volumes de publicité télévisée enregistrent une croissance de 14% en glissement annuel en juillet

Les genres de langues pendjabi, assamais, anglais et du sud ont mené la reprise.

La télévision continue de connaître une reprise de la publicité avec une croissance de 14% des volumes d’annonces en juillet 2021 par rapport à la même période en 2020. Selon le dernier rapport de BARC India, les volumes d’annonces pour juillet 2021 ont enregistré une croissance de 23% par rapport à juillet 2019. Le rapport intitulé ‘Juillet “21 Ad Volume Analysis” a également indiqué que 869 nouveaux annonceurs se sont intégrés en juillet 2021, tandis que 2153 annonceurs et 3558 marques faisaient activement de la publicité à la télévision. Dans l’ensemble, les volumes publicitaires ont atteint un total de 145 millions de secondes en juillet. Par ailleurs, les volumes publicitaires ont enregistré une croissance de 15% en juillet 2021 par rapport à juin 2021.

« Les volumes d’annonces pour juillet sont prometteurs, et cela a encore alimenté la croissance de l’industrie. En raison d’une augmentation significative du nombre de nouvelles marques et d’annonceurs se tournant vers la télévision, la part des nouveaux entrants dans le gâteau global est la plus élevée en juillet 2021 au cours des trois dernières années », Aaditya Pathak, responsable des partenariats clients et des revenus, BARC l’Inde, dit.

De plus, les volumes publicitaires combinés de janvier à juillet 2021 sont également les plus élevés depuis 2018 avec 1019 millions de secondes, a noté Pathak. Les données continuent d’encourager la confiance du marché dans la télévision comme l’un des supports les plus fiables pour les annonceurs, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, les catégories e-commerce, éducation et agriculture étaient les trois principales catégories qui dominaient les volumes d’annonces télévisées en juillet 2021. Les catégories automobile, vente au détail, produits de télécommunications et ordinateurs ont continué de connaître leur renouveau. Poursuivant sa reprise mensuelle après le deuxième verrouillage, l’automobile a enregistré une croissance de 0,49% au cours du mois par rapport à avril 2021.

Le nouveau venu dans la liste des dix meilleurs annonceurs, Delhi Skill and Entrepreneurship University, a enregistré 2,01 millions de secondes de volumes d’annonces au cours du mois. Alors qu’Hindustan Unilever, Reckitt conservent les deux premières places, Amazon, Pepsi a enregistré une forte croissance. Les genres de langues pendjabi, assamais, anglais et du sud ont mené la reprise, malgré la croissance positive de tous les genres de langues.

