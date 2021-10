Les volumes de publicité télévisée enregistrent une croissance de 15 % en glissement annuel en septembre : rapport

Selon le rapport, les volumes d’annonces télévisées ont augmenté de quatre pour cent au cours de la semaine de Ganesh Chaturthi par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Les volumes d’annonces télévisées continuent de soutenir la dynamique de croissance avec une augmentation de 15 % en glissement annuel en septembre 2021. De plus, les chaînes dans toutes les langues ont enregistré une croissance des volumes d’annonces au cours du trimestre juillet-septembre, selon le Broadcast Audience Research Council (BARC ) Inde « Volumes publicitaires de juillet à septembre 2021 – Rapport THINK de l’édition spéciale du festival ». Avec un total de 461 millions de secondes de publicité, le trimestre a enregistré la plus forte croissance de l’année, ajoute le rapport. Selon le rapport, les volumes d’annonces ont augmenté de 4% au cours de la semaine de Ganesh Chaturthi par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes et ont enregistré une croissance de 28% par rapport à 2019.

3397 nouvelles marques sont entrées dans le média au cours du trimestre juillet-septembre 2021 avec une part de 51 % du total de la publicité des marques, a déclaré Aaditya Pathak, responsable du partenariat client et des revenus chez BARC India. Le nombre d’annonceurs à la télévision est également le plus élevé du trimestre à 4226, a ajouté Pathak.

« Comme nous l’avons vu au cours des années précédentes, les spécialistes du marketing tirent clairement parti de la portée et de la puissance de la télévision pour augmenter la visibilité de leurs marques en cette période des fêtes. La forte croissance des volumes d’annonces au troisième trimestre – qui est supérieure de 40 millions de secondes à celle du deuxième trimestre – témoigne également du sentiment positif concernant l’amélioration de l’environnement économique et commercial », a-t-il ajouté.

FMCG a continué de dominer les volumes d’annonces télévisées avec une croissance de 29% en septembre par rapport à la même période en 2019. En outre, le secteur du commerce électronique a connu une croissance de 26% par rapport à 2020. Textile, biens durables, BFSI, matériaux de construction, industriels et terrestres ont été témoins. une nette reprise par rapport à l’année dernière. Parmi les dix premiers annonceurs, les volumes d’annonces pour Hindustan Unilever, Reckitt, Cadbury India ont augmenté de plus de 50 % au cours du mois.

Pendant ce temps, les volumes d’annonces pour les chaînes Bhojpuri ont connu une croissance de 38% en septembre 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Les chaînes en hindi représentaient la plus grande part de la publicité télévisée avec une croissance de 12% des volumes publicitaires en septembre 2021 par rapport à l’année dernière. En outre, les chaînes en tamoul et en télougou ont connu une croissance robuste de 30% et 33% respectivement par rapport à l’année précédente, 2020.

