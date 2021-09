Les volumes de publicité télévisée enregistrent une croissance de 19 % en glissement annuel en août

La catégorie e-commerce continue de connaître une forte tendance à la hausse

La publicité télévisée continue de connaître une dynamique positive avec une croissance de 23 % des volumes d’annonces en août 2021 par rapport à la même période en 2019, selon le dernier rapport du Broadcast Audience Research Council (BARC) India. Avec une croissance de 19 % des volumes d’annonces par rapport à août 2020, En août 2021, 2803 annonceurs et 4415 marques ont fait de la publicité active à la télévision, a ajouté le rapport “Think Report-August’21 Ad Volume Analysis”. Globalement, les volumes d’annonces télévisées ont atteint un total de 158 millions de secondes au cours du mois. marque la croissance la plus élevée depuis le deuxième verrouillage en avril 2021. « Alors que nous lancions la saison des fêtes en Inde avec Onam, nous avons constaté une croissance des volumes d’annonces sur les canaux malayalam pour août 2021 par rapport aux semaines précédentes et également par rapport aux années précédentes », Aaditya Pathak, chef, partenariat client et revenus, BARC Inde, a déclaré.

« Le nombre d’annonceurs et de marques se tournant vers la télévision a continué d’augmenter, août 2021 enregistrant le plus grand nombre de marques et d’annonceurs actifs pour l’année. Nous continuons d’observer une forte tendance à la hausse dans la catégorie e-commerce et une nouvelle catégorie, image d’entreprise et de marque, rejoignant le top 10 des secteurs. Les chaînes en langue bhojpuri enregistrent une forte croissance avec des volumes publicitaires presque équivalents à ceux des chaînes en langue pendjabi et marathi », a ajouté Pathak.

Selon le rapport, les produits de grande consommation, le commerce électronique, les matériaux ou équipements de construction, industriels et terrestres, l’image de marque et d’entreprise et l’automobile étaient les cinq principales catégories qui ont dominé les volumes d’annonces télévisées en août 2021. FMCG a continué de dominer la part avec 92,9 millions. secondes de volumes d’annonces et une croissance de 22% par rapport à août 2019. En outre, les secteurs du commerce électronique et BFSI ont enregistré une croissance énorme de 109% et 110% respectivement en août 2021 par rapport à août 2019. La catégorie image de marque et d’entreprise a connu un record croissance de 570% par rapport à août 2019.

Pendant ce temps, les volumes d’annonces pour les chaînes Bhojpuri ont connu une croissance de 113% en août 2021. Le pendjabi, le marathi à 47, 32% respectivement, et l’hindi, le tamoul ont augmenté de 28% chacun. Avec le début de la saison des fêtes, les volumes publicitaires des chaînes malayalam ont également augmenté de 22% au cours de la semaine Onam 2021 par rapport aux quatre semaines précédentes.

Alors que Hindustan Unilever (HUL), Reckitt a maintenu les deux premières places sur la liste des dix meilleurs annonceurs, toutes les grandes marques ont enregistré une croissance au cours des années précédentes. Les volumes publicitaires de HUL sont passés à 28 millions de secondes en août 2021 contre 20 millions de secondes en août 2019 et les volumes publicitaires de Reckitt ont atteint 17 millions de secondes en août 2021 contre 10 millions de secondes en août 2019.

