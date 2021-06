Les volumes de publicité télévisée ont augmenté de 64% en mai 2021: BARC

La télévision a accueilli 63 % de nouveaux annonceurs en mai 2021

La publicité sur les genres GEC et Films continue de croître, enregistrant une augmentation de 74% et 76%, respectivement en mai 2021, par rapport à l’année dernière, selon le dernier rapport sur les volumes d’annonces télévisées de BARC India. En raison de la consommation croissante de contenu régional, la publicité sur les GEC de langue du Sud a enregistré une croissance de 103% tandis que le reste des GEC régionaux a connu une croissance de 53% en mai 2021 par rapport à mai 2020. Les films du Sud et les chaînes de cinéma régionales ont connu 85% et 129%. croissance pour la même période.

Malgré une baisse marginale par rapport à avril 2021 en raison de la pandémie en cours, les volumes publicitaires en mai 2021 ont connu une croissance significative de 64% par rapport à mai 2020 et sont restés au même niveau que les années précédentes. « La télévision a attiré plus de 60 % de nouveaux annonceurs sur le total des annonceurs en mai de cette année, ce qui indique que les annonceurs continuent de miser sur le média. Avec l’assouplissement du verrouillage et les grands événements à venir, nous nous attendons à ce que la publicité télévisée reste forte cette année », a déclaré Aaditya Pathak, responsable de la fonction partenariat client et revenus, BARC India.

Sur un total de 2142 annonceurs en mai 2021, 1347 (63%) étaient de nouveaux annonceurs. Sur ce nombre, la catégorie FMCG a continué de dominer les volumes d’annonces avec une part de 72%, suivie par Ecom avec une part de 10% en mai 2021. Alors que plus de 70% de la publicité était dominée par les 50 premiers annonceurs en mai 2021, les 10 premiers annonceurs avaient le plus part depuis 2018 avec 54%. La publicité des 10 premiers annonceurs continue de connaître une croissance régulière.

Hindustan Unilever continue de dominer le perchoir alors qu’il apparaît comme le plus gros dépensier, suivi de Reckitt. Avec la saison estivale à son apogée, la marque de boissons Pepsi a remporté la troisième place. Fait intéressant, alors que HUL est devenu le plus gros consommateur, les savons de toilette Dettol de Reckitt et Lizol ont dominé les charts en tant que marques les plus annoncées.

La croissance observée dans les volumes d’annonces au premier trimestre 2021 s’est manifestement infiltrée dans le deuxième trimestre en cours de l’année, malgré la mise en œuvre de blocages partiels à l’échelle de l’État dans diverses parties du pays. De plus, la croissance observée en mai 2021 renforce la force et la robustesse de la télévision en tant que média.

