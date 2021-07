Les volumes de publicité télévisée pour juin 2021 ont augmenté de 6 % par rapport à juin 2019

Le premier semestre de 2021 a également connu une croissance plus élevée avec une augmentation de 12% et 37% des volumes publicitaires par rapport à 2019 et 2020 respectivement

La télévision continue d’être le média préféré des annonceurs car les volumes d’annonces enregistrés en juin 2021 sont les plus élevés par rapport à la même période en 2019 et 2020, malgré l’impact créé par la pandémie de Covid-19, le dernier rapport THINK de BARC India intitulé ‘TV Ad Volumes Insights – L’analyse de milieu d’année » a déclaré. Avec une croissance de 6 % des volumes publicitaires par rapport à juin 2019, juin 2021 a vu un total de 1839 annonceurs et 3074 marques faire de la publicité à la télévision.

Selon le rapport, le premier semestre 2021 a également connu une croissance plus élevée avec une augmentation de 12% et 37% des volumes publicitaires par rapport à 2019 et 2020 respectivement. FMCG a continué de dominer l’action au premier semestre 2021 avec 566 millions de secondes, soit une croissance de 40 % par rapport au premier semestre 2019.

Les volumes d’annonces pour le premier semestre 2021 sont prometteurs et encourageants pour l’industrie dans son ensemble, a déclaré Aaditya Pathak, responsable du partenariat client et de la fonction revenus, BARC India. « Le nombre d’annonceurs et de marques actifs s’accélère également. Il y a une forte augmentation des volumes d’annonces des trois premiers annonceurs et tandis que FMCG continue de dominer en part, la catégorie e-commerce continue de connaître une forte croissance d’année en année. Le secteur automobile a également fait un retour malgré l’impact de la deuxième vague », a-t-il ajouté.

Pathak a également noté que les données pour le premier semestre 2021 rétablissent que si les nouveaux annonceurs se sont tournés vers la télévision pour une large portée, les annonceurs existants continuent d’augmenter leur attention sur le média.

Le rapport a en outre souligné qu’après une baisse en juin 2020, le secteur automobile a fait un retour en force en juin 2021 en enregistrant une croissance de 74%. Avec 3,94 millions de secondes en juin 2021, le secteur automobile est à égalité avec les volumes publicitaires qu’il a enregistrés en juin 2019. Le secteur a enregistré une croissance de 128 % par rapport à mai 2021. De même, les volumes publicitaires pour le secteur des télécommunications ont presque doublé en juin 2021 par rapport à mai 2021. et a enregistré une croissance 2x en juin 2021 par rapport à juin 2019.

Avec 15,4 millions de secondes rien qu’en juin 2021, les volumes d’annonces pour le secteur du commerce électronique ont enregistré une croissance énorme de 56% par rapport à juin 2019. Actuellement, à un niveau record, la catégorie représente 12% du total. tarte du volume publicitaire.

Par ailleurs, le secteur du bâtiment a enregistré 30,7 millions de secondes de volumes publicitaires ; une croissance de 24 % au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2019. Les volumes publicitaires du secteur BFSI ont augmenté de 7 % par rapport au 1er semestre 2019 avec 14,5 millions de secondes au 1er semestre 2021.

