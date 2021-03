Les volumes de publicité TV ont augmenté de 21% en janvier-février 2021: BARC

Lizol, Dettol et Harpic sont devenues les marques les plus annoncées de janvier à février 2021.

Après avoir connu une baisse en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, les volumes publicitaires à la télévision sont de retour sur les rails. Selon les données fournies par le rapport « What India Watches » de l’organisme de mesure d’audience de la télévision Broadcast Audience Research Council (BARC), les volumes de publicité en janvier-février 2021 étaient 21% plus élevés par rapport à la même période l’année dernière. Selon le rapport, malgré une baisse du nombre d’annonceurs et de marques entre janvier et février 2021, les volumes publicitaires globaux ont connu une croissance. «Poursuivant l’élan créé au second semestre 2020, les volumes d’annonces télévisées ont connu le début le plus prometteur, les niveaux de volume d’annonces de janvier et février de 2021 étant les plus élevés jamais enregistrés en 5 ans. De nombreux secteurs / catégories et des marques clés non FMCG semblent également avoir accru leur présence à la télévision au cours de cette période, ce qui est de bon augure pour le média », a déclaré Aaditya Pathak, responsable du partenariat client et de la fonction de revenus chez BARC India.

Selon le rapport, les films et la musique + le genre jeunesse, enregistrés respectivement à 25% et 24%, ont enregistré une croissance supérieure à la croissance moyenne des volumes publicitaires globaux. Viennent ensuite les chaînes de divertissement général (GEC) avec une croissance de 21% des volumes publicitaires globaux, tandis que le genre d’information a connu une croissance de 18% en janvier-février 2021 par rapport à la même période en 2020.

Lizol, Dettol et Harpic sont devenues les marques les plus annoncées de janvier à février 2021, Hindustan Unilever conservant sa position de plus grand annonceur. Fait intéressant, 2020 a vu de nouveaux entrants dans la publicité télévisée et la montée en puissance des annonceurs dans le segment numérique, en particulier dans la catégorie ECOM. Le rapport révèle que la publicité e-comm a augmenté de 21% entre janvier et février 2021, ce qui montre une croissance constante en glissement annuel de la publicité télévisée. D’autres catégories telles que le commerce de détail et le bâtiment, l’industrie et les matériaux fonciers augmentent leurs dépenses cette année par rapport à 2020. alors que les 10 principaux annonceurs ont conduit les volumes d’annonces télévisées avec une contribution de 45% et une croissance de 35%, les 40 annonceurs suivants ont suivi, engrangeant une croissance de 25% de janvier à février de cette année.

La publicité télévisée a placé la barre haute pour l’année qui reste. Les grands événements nationaux et internationaux à venir devraient faire de la télévision la plate-forme de choix des annonceurs pour atteindre des millions de foyers à travers l’Inde.

