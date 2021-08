Les volumes de trading au comptant de crypto baissent considérablement en juillet. Crypto nouveaux médias

Selon les données compilées par CryptoCompare, le volume au comptant des transactions cryptographiques a chuté de 31,5% d’un mois à l’autre. En termes absolus, il s’élevait à 1,9 billion de dollars, ce qui est également le plus bas de 2021. Le rapport souligne en outre que les volumes au comptant sur les bourses de premier plan ont diminué de 30,7% à 1,7 billion de dollars, tandis que les volumes au comptant de niveau inférieur ont chuté de 37,8%. Les volumes au comptant sur les échanges ont plongé même après la récupération des crypto-monnaies.

Les principaux échanges cryptographiques connaissent de faibles volumes de transactions au comptant.

Le géant de l’échange de crypto Binance avait un volume mensuel de 455 milliards de dollars, soit une baisse de 31,9%, suivi par OKEx et Huobi Global qui ont géré respectivement 96,8 milliards de dollars et 92,7 milliards de dollars de transactions cryptographiques. Les prix du Bitcoin ont commencé le mois sur une dynamique baissière mais ont fini par gagner plus de 18% de sa valeur. De plus, la deuxième crypto-monnaie Ethereum a ajouté 11,2% d’un mois à l’autre. De plus, la forte et forte volatilité du marché a empêché les traders de produits dérivés de spéculer.

Les volumes du marché des produits dérivés ont enregistré une baisse de 22,6 % en juillet.

Selon l’agrégateur de données cryptographiques, les volumes du marché des dérivés cryptographiques ont enregistré une baisse de 22,6% au cours du mois dernier, ne contribuant que pour 2,5 billions de dollars. Mais la domination du trading de produits dérivés a considérablement augmenté car il capture désormais 56,9% du marché total de la cryptographie, ce qui est considérablement en hausse par rapport aux 52,9% de juin. L’intérêt ouvert des instruments cryptographiques a également augmenté le mois dernier avec une moyenne hebdomadaire de 17,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,5 % d’un mois à l’autre. L’intérêt ouvert global sur les contrats à terme Bitcoin a également bondi de 4,5% à 10,1 milliards de dollars, tandis que les produits à terme ETH ont gagné 2,4%. Bien que Binance soit resté le leader sur les marchés des produits dérivés, le géant de l’échange de crypto est confronté à de nombreux problèmes avec les régulateurs.