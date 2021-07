Les volumes de transactions de crypto-monnaie sur les bourses ont plongé de plus de 40% en juin

in

L’effet domino du récent krach du marché de la cryptographie s’est poursuivi alors que les volumes de transactions sur les principales bourses ont chuté de plus de 40% en juin. L’espace crypto s’est retrouvé à la réception après que les autorités chinoises ont intensifié la mise en œuvre de la répression minière.

Faible volatilité observée

Selon le chercheur londonien CryptoCompare :

“Les volumes de transactions au comptant ont chuté de 42,7% à 2 700 milliards de dollars, et les volumes de produits dérivés ont chuté de 40,7% à 3,2 billions de dollars.”

La société de cryptanalyse a ajouté :

“En juin, le volume au comptant des 15 plus grandes bourses TopTier a diminué de 51,6% en moyenne (par rapport à mai).”

Binance est restée la plus grande bourse au comptant de premier plan en volume. Cependant, son volume d’échanges a encore chuté de 56% à 668 milliards de dollars à la suite de l’interdiction de l’extraction de crypto en Chine. La baisse du volume au comptant est liée aux vents contraires déclenchés par les restrictions de la Chine, qui ont entraîné une baisse des prix et une volatilité sur le marché de la cryptographie.

Plus de 90 % de la capacité minière de BTC a été perdue en Chine

Alors que la Chine renforçait l’application de la loi contre les activités minières nationales de Bitcoin qui ont conduit à la déconnexion massive de nombreux sites dans le pays, plus de 90 % de la capacité d’extraction BTC de la Chine a été fermée.

Le Bitcoin a plongé de plus de 6% en juin, atteignant ainsi des creux de 28K$ jamais vus depuis janvier. En outre, les rendements moyens des commerçants BTC ont chuté à un creux de 14 mois alors que les facteurs FOMO (peur de manquer) sont devenus courants. De nombreux commerçants ont abouti à des ventes minimales et à des achats maximaux, ce qui est le contraire des commerçants rentables car ils achètent généralement bas et vendent haut.

Cependant, certains signes haussiers apparaissent car Bitcoin sur les bourses a récemment connu une forte baisse de 50 jours, suggérant une diminution de la pression du côté vendeur. Étant donné que certains analystes s’attendent à ce que la volatilité de Bitcoin monte en flèche bientôt, il reste à voir si cela remettra le marché des crypto-monnaies sur la voie des gagnants.

Source de l’image : Shutterstock