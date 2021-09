Les volumes de transactions dYdX sur 24 heures dépassent ceux de Coinbase, mais voici le piège

Le principal échange décentralisé (DEX) dYdX a récemment connu une forte augmentation du volume des transactions. L’analyste cryptographique populaire Colin Wu a rapporté que les volumes de transactions dYDx au cours des dernières 24 heures ont dépassé 4,28 milliards, dépassant pour la première fois le principal échange cryptographique Coinbase.

Selon les données de CoinMarketCap, le volume de transactions dYdX au cours des dernières 24 heures a atteint 4,28 milliards, dépassant pour la première fois les 3,79 milliards de Coinbase. pic.twitter.com/PR7PX6UbbF – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 27 septembre 2021

Cela survient au milieu de la dernière répression chinoise la semaine dernière et d’une forte ruée d’investisseurs chinois se déplaçant vers des échanges décentralisés. Samedi dernier, le 25 septembre, Colin Wu a également rapporté la même chose. l’analyste a noté :

Un grand nombre d’utilisateurs chinois vont affluer dans le monde DeFi, et le nombre d’utilisateurs de MetaMask et dYdX va considérablement augmenter. Toutes les communautés chinoises discutent de la façon d’apprendre le défi.

Au milieu du récent rallye, la crypto-monnaie native dYdX a bondi de 34% aujourd’hui. Au moment de mettre sous presse, DYDX se négocie à un prix de 20,55 $ et une capitalisation boursière de 1,14 milliard de dollars.

Volume de transactions généré par l’agriculture

Cependant, Colin Wu déclare qu’un grand nombre des volumes de transactions proviennent de l’agriculture DYDX et ne sont pas motivés par une demande réelle. Il note que ces volumes ont été soutenus par les développements d’époque1 prenant sur la plate-forme. Cependant, les investisseurs doivent être prudents à ce stade, comme le note Wu :

L’époque1 du minage de transactions dYdX se terminera demain à 15h00 (UTC). Moins d’une semaine après epoch0 le 31 août, le volume de transactions sur 24 heures de dYdX a chuté de 90 %.

Mais les volumes quotidiens négociés en bourse sur dYdX ont augmenté au cours des six derniers mois. Depuis avril 2021, les volumes de transactions sur dYdX ont augmenté de près de 20 000%, ce qui montre une demande massive d’échanges décentralisés.

Au milieu de la récente interdiction de la Chine, l’échange de crypto Huobi a dû suspendre les services de négociation de produits dérivés pour les investisseurs chinois. Ces actions réglementaires sont comme pousser plus d’investisseurs à adopter des plateformes décentralisées. La répression chinoise de la crypto n’a rien de nouveau et dure depuis 2017. La participation des investisseurs dans la crypto continue de croître malgré cela.

