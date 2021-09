Les volumes d’électricité au comptant atteignent un record à l’Indian Energy Exchange en août

in

Les échanges d’électricité les plus élevés à IEX ont été effectués sur le segment de marché day-ahead, prévoyant 6 649 UM dans le mois, à un taux moyen de 5,06 Rs/unité.

Avec une pénurie de charbon signalée dans plusieurs centrales électriques dans un contexte d’augmentation de la demande d’électricité, l’électricité négociée à l’Indian Energy Exchange (IEX) a atteint un volume mensuel record de 9 538 millions d’unités (MU) en août. Le volume échangé au cours du mois était d’environ 74% supérieur à celui d’août de l’année dernière, a déclaré l’IEX dans un communiqué. Les échanges d’électricité les plus élevés à IEX ont été effectués sur le segment de marché day-ahead, prévoyant 6 649 UM dans le mois, à un taux moyen de 5,06 Rs/unité. Ceci est comparable aux 4 484 UM négociées sur le marché day-ahead en août 2020, à un tarif moyen de Rs 2,43/unité.

Comme FE l’a récemment signalé, le prix de l’électricité sur le marché au comptant a atteint un niveau record de 20 Rs/unité le 29 août, un jour après que la pénurie d’électricité à travers le pays ait atteint 77,7 MU. La pénurie d’approvisionnement le même jour en 2020 était de 2,3 UM, et une pénurie de 18,9 UM a été enregistrée un jour correspondant en 2019.

Alors que le Rs 20/unité a été découvert pour un bloc de temps de 15 minutes le 29 août, le taux moyen de puissance pour la journée à IEX était de Rs 8,33/unité. Les prix moyens quotidiens de l’électricité au comptant variaient entre 1,9 Rs/unité et 3,8 Rs/unité au cours de la première semaine d’août, tandis que dans la seconde moitié du mois, ils sont restés principalement au-dessus de 5 Rs/unité alors que les problèmes d’approvisionnement en charbon devenaient plus importants. Même l’approvisionnement des centrales hydroélectriques a été inférieur aux attentes, augmentant la demande du marché au comptant.

« D’une part, la croissance des activités économiques et industrielles a entraîné une augmentation de la demande d’électricité, d’autre part, les contraintes du côté de l’offre telles que le coût élevé du charbon et du GNL importés ainsi que la baisse de la production d’énergie éolienne ont conduit à la augmentation des prix de l’électricité découverte sur la bourse », indique le communiqué de l’IEX.

Il y avait 43 participants au marché à IEX au cours du mois, y compris des discothèques du Bengale occidental, du Bihar, de l’Haryana, du Telangana, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh, du Maharashtra, du Pendjab, de l’Assam et du Tamil Nadu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.