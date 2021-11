Les volumes publicitaires à la télévision ont augmenté de 11% en octobre 2021 : BARC

Les volumes d’annonces pour la langue bhojpuri pendant la période des fêtes ont atteint un niveau record en 2021

Les volumes de publicité à la télévision ont augmenté de 11% pour atteindre 178 millions de secondes en octobre 2021, par rapport à octobre 2020. Pendant ce temps, le nombre total d’annonceurs s’élevait à 2 851 et les marques étaient à 4 624 pour octobre 2021, avec 22% de nouveaux annonceurs. Soutenus par les festivités et les événements sportifs, ces chiffres ont rétabli un fort sentiment positif parmi les spécialistes du marketing, a déclaré Aaditya Pathak, responsable de la fonction partenariat client et revenus chez BARC India. « La publicité télévisée continue de croître avec un pic de 178 millions de secondes en octobre 2021, le plus élevé pour la même période au cours des trois dernières années. De nouveaux annonceurs et marques continuent de surfer sur cette vague de croissance et font confiance au média compte tenu de sa portée. Les volumes d’annonces pour la semaine de Dussehra ont augmenté de 13% au cours des quatre semaines précédentes et de 25% par rapport à 2019. Le nombre de nouveaux annonceurs et marques était également le plus élevé pour cette période », a-t-il ajouté.

Alors que FMCG domine les charts publicitaires, les secteurs du commerce électronique et BFSI ont enregistré une croissance extraordinaire de 97% et 98% respectivement, par rapport à octobre 2019, qui est la plus élevée parmi les autres secteurs. Les volumes publicitaires du secteur automobile ont également affiché une courbe positive avec une croissance de 3% par rapport à 2019. Le secteur de la vente au détail a progressé de 127%, les biens durables de 297% et les accessoires personnels de 157%, sur le début de l’année, janvier 2021. En tant que sentiment positif dans le secteur de la construction, les volumes d’annonces pour la catégorie « Équipement de construction » ont affiché une croissance de 23 % en octobre 2021 par rapport à octobre 2019.

La semaine de Dussehra 2021 a connu une croissance de 13% des volumes d’annonces au cours des 4 semaines précédentes et de 25% par rapport à 2019. Le nombre d’annonceurs et de marques au cours de la semaine de Dussehra 2021 est le plus élevé par rapport aux années précédentes ; 18% de plus que les quatre semaines précédentes.

Les volumes d’annonces pour la langue bhojpuri pendant la période des fêtes ont atteint un niveau record en 2021, enregistrant une croissance de 111% par rapport à la même période en octobre 2019. Outre Bhojpuri, le nombre de téléspectateurs pendjabi a également enregistré une croissance de 52% par rapport à octobre 2019. , tandis que le pourcentage de croissance pour les langues Telugu et Marathi était de 33% et 35% respectivement.

Lire aussi : Élection UP 2022 : les partis politiques vont faire feu de tout bois ; dépenser environ Rs 8,000 crore en publicité

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.