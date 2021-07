Les volumes XRP ont presque doublé au deuxième trimestre 2021, selon le rapport Ripple ⋆ Crypto new media

in

Selon un rapport de marché Ripple, le volume quotidien moyen des transactions (ADV) de XRP a grimpé en flèche, doublant presque pour atteindre 4,49 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année, par rapport aux 2,26 milliards de dollars enregistrés au cours des trois premiers mois de 2021, tandis que le jeton a été témoin de quatre des journées de volume les plus élevées jamais enregistrées.

Le XRP est actuellement la cinquième crypto-monnaie par la mesure du volume de transactions quotidiennes, après le stablecoin goliath Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Binance USD (BUSD), un stablecoin émis par Paxos en partenariat avec Binance.

Revendiquer sa place au sommet

Bien que la métrique ADV renforcée du jeton au deuxième trimestre reflète probablement le sentiment général du marché, car pendant cette période, l’ensemble du marché de la cryptographie était sur une lancée haussière dirigée par Bitcoin qui a connu son plus haut niveau historique à 65 028 $ à la mi-avril, Ripple qui gère le développement du XRP Ledger, a fait des progrès continus dans l’expansion de l’utilité du jeton.

Actuellement classée sixième crypto selon la métrique de capitalisation boursière, l’empreinte de XRP a particulièrement augmenté en Asie du Sud-Est, après que Ripple s’est associé à des sociétés comme Novatti et Tranglo, facilitant les paiements transfrontaliers et les envois de fonds.

Plus récemment, XRP a bondi de 19%, suite à l’annonce de la première mise en œuvre du service de liquidité à la demande (ODL) de Ripples au Japon, alors que la société poursuit son expansion dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Malgré la contestation judiciaire

« Pendant ce temps, aux États-Unis, beaucoup ont souligné le besoin de protection des consommateurs et de clarté pour favoriser des marchés sains, mais les régulateurs ont continué à ne pas fournir d’orientations claires aux acteurs du marché alors que la popularité des crypto-monnaies montait en flèche », lit-on dans le rapport sur le marché du deuxième trimestre de Ripple, réfléchissant sur la lourde énigme juridique.

La poursuite en cours contre la société a été déposée en décembre dernier par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, alléguant que sa vente de XRP était une offre de sécurité non enregistrée d’une valeur de plus de 1,38 milliard de dollars.

Sur la base de la stratégie de défense du préavis équitable de Ripple, « les actions et les inactions de la SEC n’ont pas permis aux participants du marché d’être informés équitablement que l’agence considérait le XRP comme un titre », mais le manque de clarté réglementaire aux États-Unis n’a pas pu empêcher l’entreprise de développer ses activités en Marchés d’Asie et du Japon.

Plus tôt ce mois-ci, Ripple a annoncé son investissement dans le marché des jetons non fongibles (NFT) Mintable.

À mesure que le marché du NFT et les économies des créateurs se développent, de nombreux participants sont bloqués en raison des frais de gaz élevés requis pour créer des NFT. @mintable_app supprime ces barrières à l’entrée avec une vision partagée des NFT durables et à faible coût sur XRPL. 1/2 https://t.co/7DgYMRKXlo – Monica Long (@MonicaLongSF) 1er juillet 2021

“Avec des plans pour l’intégration de XRP Ledger, Mintable ouvre la voie à l’adoption massive de la cryptographie par les consommateurs et permet potentiellement à des milliards de NFT d’être frappés, achetés et transférés de manière durable et rentable”, lit-on dans le rapport, faisant allusion au goût diversifié de Ripple, lorsque il s’agit d’étendre davantage l’écosystème.

