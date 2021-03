Les votes de Matua du Bengale occidental et son lien avec la visite du Premier ministre Narendra Modi à Orakandi au Bangladesh

Le Premier ministre Narendra Modi a offert aujourd’hui des prières dans un temple de la région d’Orakandi de Gopalganj au Bangladesh.

Le Bengale occidental vote aujourd’hui lors de la première phase d’élections en huit phases dans l’État. Les partis politiques de l’État ont essayé de courtiser les électeurs de toutes les castes, en particulier celle des ST, SC et OBC. Le TMC et le BJP ont promis une réservation OBC pour les communautés Telis et Mahisyas. Au milieu de tout ce tapage, la communauté Matua est au centre de cette politique de banque de vote. Matua, une communauté SC avec une population d’environ 3 crores répartis dans les districts comme North 24 Parganas, South 24 Parganas et Nadia. La communauté joue un rôle clé dans le choix des candidats gagnants dans environ 50 à 70 circonscriptions d’assemblée.

Le Premier ministre Narendra Modi a offert aujourd’hui des prières à la déesse Kali dans l’ancien temple Jashoreshwari Kali et dans un autre temple de la région d’Orakandi de Gopalganj au Bangladesh. La région d’Orakandi est la demeure de centaines de personnes appartenant à la communauté hindoue de Matua, dont un grand nombre sont des résidents du Bengale occidental. Modi rencontre également des représentants de la communauté Matua à Orakandi, d’où Sri Sri Harichand Thakur a diffusé son pieux message. PM Modi interagira avec une délégation de 300 membres de la communauté de Matua après avoir offert «puja» au temple Harichand-Gurichand.

La rencontre du PM Modi avec la communauté de Matua au Bangladesh revêt une importance politique compte tenu des élections à l’Assemblée au Bengale occidental. La visite de Modi au temple d’Orakandi sera étroitement surveillée par des lakhs d’électeurs de Matua du côté indien de la frontière.

Si l’on en croit les rapports, le BJP a remporté quatre des 10 sièges de caste prévus aux élections générales de 2019, en capturant les votes de la communauté de Matua sur le dos de la loi d’amendement de la citoyenneté (CAA). L’un des leaders appartenant à la communauté Matua, Shantanu Thakur a remporté le ticket BJP depuis le siège de Bongaon en 2019, battant Mamata Bala. Shantanu Thakur accompagne le PM Modi lors de sa visite à Orakandi et a exprimé son plaisir de la visite du PM Modi dans la région. Cette fois, le frère de Shantanu Thakur, Subrata Thakur, est en compétition depuis Gaighata sur le billet BJP.

Le BJP cherche en outre à renforcer sa base qui l’a énormément aidé dans les sondages de 2019.

Les élections au Bengale occidental se déroulent en huit phases à partir d’aujourd’hui. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.