Les votes d’Omar Vizquel et Bob Abreu pour HOF

Nous allons examiner comment se déroule le vote des Vénézuéliens Omar Vizquel et Bob Abreu pour le Temple de la renommée de la MLB.

Jusqu’à présent, huit bulletins de vote ont été publiés pour voter pour le Temple de la renommée de la Ligue majeure de baseball, où les Vénézuéliens Omar Vizquel et Bob Abreu n’ont que deux voix pour entrer dans le temple des immortels à Cooperstown.

C’est-à-dire qu’ils ont 8-2 pour un 25% peu encourageant, où atteindre le Hall des Immortels dans le Grand Spectacle nécessite au moins 75% des voix, tandis que rester sur les bulletins de vote pour les prochaines élections nécessite au moins 5 % des voix.

Le vote public # 8 pour @baseballhall revu par @NotMrTibbs @ tonycal93, n’inclut pas Omar Vizquel (du 8-2); Ni à Bob Abreu (8-2). https://t.co/7bBapXHiPQ – Fernando Arreaza Ortega (@arreazaortega) 4 décembre 2021

Le cas d’Omar Vizquel devient difficile car le créole fait face, en ce moment, il fait face à deux processus judiciaires.

Le premier procès concerne le divorce que sa femme Blanca García a engagé contre lui où il est accusé de violences conjugales et un deuxième procès judiciaire où le gagnant de 11 gants d’or est accusé d’avoir harcelé sexuellement un jeune autiste alors qu’il était directeur du équipe Double-A en 2019.

L’avance d’Omar dans son vote pour le HOF s’annonce donc compliquée, même s’il n’y a que 8 voix sur près de 400 qu’il y aura.

Dans le cas de Bob Abreu, le Comedulce n’a pas pu augmenter considérablement de ces 5% à 8% et on voit alors qu’il suffit de lier qu’il est maintenu pour assurer 5%, mais vraiment les chiffres de Bob sont de sorte qu’à Less, votre chance d’entrer soit prise en compte et, espérons-le, elle pourrait être située au-dessus d’au moins 35%, pour l’année prochaine, allez plus loin vers une éventuelle entrée du temple de Cooperstown.

Avec 8 bulletins dévoilés / ~ 2,0 % des suffrages connus : Rôlen – 75,0%

Schilling – 75,0%

–

Obligations – 62,5%

Clémens – 62,5%

Helton – 62,5%

Jones – 62,5%

Kent – 37,5%

Ortiz – 37,5%

Tige A – 37,5%

Abreu – 25,0%

Ramírez – 25,0%

Sheffield – 25,0%

Soude – 25,0%

Vizquel – 25,0%

Wagner – 25,0% – Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) 4 décembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada