Les voyages d’agrément pour les familles avec enfants conduiront au rétablissement : Manish Tolani, directeur commercial et vice-président, Hilton India

Manish Tolani, vice-président et directeur commercial, Hilton India

Qui n’a pas envie de faire de grandes et petites pauses ? De toute évidence, les Indiens adorent voyager et à travers le pays, les hôtels signalent une augmentation des réservations alors même que la preuve de vaccination est devenue presque obligatoire à chaque endroit. L’industrie hôtelière du pays a fait preuve de résilience et d’agilité en priorisant les services sans contact de l’enregistrement au départ et est à l’avant-garde de la mise en œuvre des exigences de sécurité tout en espérant que les clients individuels agiront de bonne foi, tout en maintenant la distance sociale afin que pour garder tout le monde en sécurité.

Dans cette interaction exclusive, Manish Tolani, directeur commercial et vice-président de Hilton India, a déclaré à Financial Express Online : « Nos recherches montrent que les voyages d’agrément pour les familles avec enfants conduiront à la reprise. Notre recherche client montre que les décisions d’achat seront largement basées sur l’expérience de voyage la plus sûre et l’endroit le plus sûr pour voyager – plutôt que sur des forfaits promotionnels et des remises. “

En ce qui concerne les plats à emporter, Hilton a introduit une mascotte spéciale pour raviver les souvenirs du séjour et une option pour imprimer leurs images sur un cadre lorsqu’ils font leurs adieux. Il souligne en outre que les chambres communicantes confirmées récemment lancées par Hilton permettent aux familles de rechercher, de réserver et de confirmer instantanément des chambres communicantes au moment de la réservation.

Les petits détails font une grande différence dans le monde de l’hospitalité.

Les cartes d’enregistrement personnalisées et les kits d’agrément d’arrivée de Hilton avec un choix de desserts pour les jeunes clients offrent une compréhension magistrale de ce que les petits clients attendent avec impatience. Hilton a également mis en place un menu organisé pour les enfants, délicatement conçu et facile à comprendre. Les livrables culinaires amusants comprennent des paranthas en forme de cœur, des dosas en forme de Mickey Mouse, de la crème glacée au yaourt pour le petit-déjeuner et des plats à faire soi-même avec le nom de l’invité dessus ! Les équipements pour les enfants comprennent un sac de cadeaux recyclable et fait à la main par Gabriel Project India. Le bon sac contient des crayons à graines, des signets et des agendas fabriqués à partir d’un « Beej Kapas » qui deviendra plus tard une plante. Pour réduire le temps d’écran sur les gadgets, les salles sont également équipées de jeux de société pour que les petits invités puissent jouer et pour encourager le temps en famille.

À votre avis, dans quelle mesure les jeunes Indiens se sentent-ils en sécurité lorsqu’ils prennent de petites pauses ?

En ce début d’année, les voyages reprennent progressivement. Cependant, au cours des derniers mois, en raison de la gravité de la pandémie et des restrictions de voyage imposées, l’industrie hôtelière s’est littéralement arrêtée. Cependant, au cours des dernières semaines, avec la réduction des cas, nous constatons un intérêt croissant pour nos réservations. Nous constatons un intérêt rapide pour nos propriétés de destination et une augmentation des séjours impulsifs en ville pour nos hôtels.

Hilton a été à l’avant-garde pour offrir ce qu’il y a de mieux pour ses clients. La flexibilité de Hilton dans la planification, les processus de propreté améliorés et les expériences sur mesure sont des paramètres qui sont plus susceptibles d’influencer le processus de prise de décision des voyageurs. Notre promesse est de fournir une expérience sûre, amicale, fiable et mémorable à tous les invités.

Parlez-nous des Grands Petits Séjours : Votre concept, votre objectif et quels bénéfices pour les voyageurs désireux de voyager ?

Alors que les voyages de courte distance deviennent une préférence, la dernière offre offrira une expérience enrichie pour les familles, en particulier les plus jeunes, avec des surprises personnalisées, des activités amusantes, des séjours gratuits et bien plus encore.

Great Small Breaks répond aux intérêts des jeunes invités. Les personnes de moins de 12 ans bénéficient d’un séjour et d’un repas gratuits dans les établissements Hilton. Quelques offres incluent des sacs cadeaux personnalisés, des options de repas, des jeux de société dans la chambre, et plus encore. Hilton a collaboré avec The Gabriel Project India pour offrir des cadeaux durables tels que des crayons à graines, du papier et des signets, qui visent à sensibiliser leurs jeunes esprits à la façon de prendre soin de la planète. Pour favoriser leur créativité, des livres à colorier et des couleurs sont stockés dans les salles à manger.

Quelles mesures spécifiques prenez-vous concernant les protocoles de sécurité, les menus, les commodités autour de la propriété ?

Nous avons introduit les deux meilleurs programmes de propreté et d’hygiène de leur catégorie dans toutes les propriétés Hilton. Dans un environnement post-COVID-19, les clients seront plus conscients des pratiques d’hygiène.

Hilton, en collaboration avec RB, fabricant de Lysol et Dettol, et en consultation avec Mayo Clinic, a lancé une norme de propreté et de désinfection qui définit l’industrie appelée Hilton CleanStay ainsi que son équivalent pour les réunions et événements, EventReady avec CleanStay.

