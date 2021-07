Les voyages dans le monde ne peuvent pas continuer à insister sur les vaccins Covid

Une solution simple pour les pays pourrait être d’autoriser les voyages sur la base de tous les vaccins approuvés par l’OMS. La liste s’élargira au fil du temps, permettant une reprise des déplacements à grande échelle.

Les voyages basés sur les vaccins ont commencé. Cela soulage de nombreux voyageurs et l’industrie du voyage et de l’hôtellerie. Il produit également plus de controverses. Plusieurs pays ont mis en place des protocoles de voyage basés sur des vaccins. Le certificat numérique covid de l’UE (EUDCC) ou le « pass vert » est entré en vigueur. Plusieurs pays européens comme la France, le Danemark, la Grèce, l’Islande, la Suisse, la Bulgarie et la Croatie autorisaient les voyageurs vaccinés depuis quelques semaines auparavant. Il en va de même pour les petits pays insulaires tributaires du tourisme tels que la Barbade, les Bermudes, les îles Vierges britanniques et la Grenade. Les voyages reprendront à mesure que de plus en plus de pays vaccineront leurs populations nationales. Mais les arrangements de voyage basés sur les vaccins ont ravivé les appréhensions des pays qui insistent sur des vaccins spécifiques pour les voyageurs entrants. Le laissez-passer vert de l’UE a déclenché une grande dispute. Il n’a que quatre vaccins sur sa liste éligible: Comirnaty de Pfizer-BioNTech, Spikevax de Moderna, Jansen de J & J et Vaxzervria d’AstraZeneca.

La liste n’inclut pas Covishield, développé par AstraZeneca et licencié à SII. Il n’inclut pas non plus les sociétés pharmaceutiques chinoises Sinopharm et Sinovac. Tous les trois ont été approuvés par l’OMS. L’OMS devrait également approuver le Spoutnik V et le Covaxin russes de l’indien Bharat Biotech. Les deux sont déjà utilisés en Inde et dans plusieurs autres pays. Une approche discriminatoire des voyages basés sur les vaccins était vouée à créer des controverses. La décision de l’UE a suscité de vives réactions de l’Inde, de l’Afrique et d’autres pays utilisant des vaccins absents de la liste Green Pass.

L’insistance de l’UE sur des vaccins spécifiques pour les voyageurs entrants est similaire à la décision de la Chine d’autoriser les receveurs de vaccins chinois. Un tel nationalisme vaccinal est dangereux. Cela peut établir une tendance où les voyages mondiaux sont divisés en blocs en fonction des vaccins choisis par les pays. Les préférences vaccinales seraient très probablement géopolitiques. Une liste géopolitique des vaccins gâcherait le mouvement mondial. Les voyageurs vaccinés seraient obligés de choisir des destinations selon le vaccin reçu. Ceux qui doivent voyager beaucoup pourraient être obligés de prendre plusieurs vaccins. Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour les fabricants de vaccins, ce serait un cauchemar pour les voyageurs malchanceux !

Une solution simple pour les pays pourrait être d’autoriser les voyages sur la base de tous les vaccins approuvés par l’OMS. La liste s’élargira au fil du temps, permettant une reprise des déplacements à grande échelle.

Que l’Allemagne, la Suisse, la Grèce, l’Islande, l’Autriche et la Slovénie, entre autres, aient décidé d’autoriser Covishield montre leur empressement à accepter plus de vaccins et à étendre les voyages. En fin de compte, cependant, les pays doivent passer des permis de voyage basés sur les vaccins à une stratégie beaucoup plus accommodante. À cet égard, plutôt que d’insister pour que les arrivants soient vaccinés, l’accent devrait être mis sur la vaccination des populations nationales. Pourquoi les pays avec de grandes populations nationales vaccinées devraient-ils insister sur la vaccination des voyageurs entrants ? L’insistance va à l’encontre de la logique selon laquelle les vaccinés sont en sécurité ou confrontés à des infections contractées limitées.

La confiance dans les vaccins devrait donner aux pays suffisamment de confiance pour laisser entrer les gens sans insister sur les certificats de vaccination. Une initiative multi-pays, idéalement poursuivie par le G20, serait la meilleure plate-forme pour une décision mondiale sur l’acceptation d’un large éventail de vaccins pour l’admission des personnes. Cela peut évoluer en permettant le mouvement sans avoir besoin de preuve de vaccination.

Qu’en est-il des tests et des isolements Covid ? Il est important que les pays de destination se rendent compte qu’insister sur les tests à l’arrivée et la mise en quarantaine directe n’est pas durable dans le temps. Les voyages, notamment les voyages d’agrément, ne peuvent reprendre dans de telles conditions. Si les pays de destination sont bien vaccinés, ainsi que le personnel des compagnies aériennes, ferroviaires et de ligne, alors il n’est pas nécessaire d’insister sur des contrôles pandémiques avant et après l’arrivée.

Si, au fil du temps, les pays qui ont vacciné la plupart de leur population peuvent supprimer les mesures préventives aux frontières et libéraliser les voyages, alors les problèmes de voyage sélectif des bases de vaccins peuvent être surmontés.

L’auteur est chercheur principal et directeur de recherche (commerce et économie), Institute of South Asian Studies, NUS

Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.