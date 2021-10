Les voyages dans l’espace peuvent être mauvais pour les cellules du cerveau | La vie

Une étude menée sur le cerveau de 5 cosmonautes russes confirme que les voyages dans l’espace peuvent causer de graves dommages au corps et à l’esprit humains : rester longtemps en orbite endommage les cellules du cerveau.

Passer beaucoup de temps en orbite peut coûter très cher à votre santé, comme le confirme une nouvelle étude réalisée sur le cerveau de 5 cosmonautes russes après avoir passé plusieurs mois dans la Station spatiale internationale.

Ce n’est pas la première fois que l’on met la loupe sur les conséquences pour le corps des vols spatiaux de longue durée : il a été démontré jusqu’à présent qu’ils provoquent des altérations du globe oculaire et une aggravation de la vision, en plus de l’affaiblissement des muscles et os. En fait, 1% de la densité osseuse est perdue par mois.

Une analyse de plusieurs modèles et articles publiés dans la revue Cell qui a souligné problèmes immunologiques, physiques, mentaux et comportementaux.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Aux effets néfastes des voyages spatiaux s’ajoutent les dommages aux cellules du cerveau, comme conclut l’examen des tissus d’une demi-douzaine de cosmonautes russes à leur retour, après avoir passé près de six mois en orbite.

La nouvelle recherche, publiée lundi dans la revue JAMA Neurology, est le signe le plus clair à ce jour que passer trop de temps dans le cosmos, loin de la planète Terre, provoque des dommages aux cellules du cerveau, comme l’indiquent les biomarqueurs détectés dans les tests sanguins.

« C’est la première fois que des preuves concrètes de lésions des cellules cérébrales sont documentées dans des analyses de sang après des vols spatiaux », a expliqué Henrik Zetterberg, co-auteur principal de l’étude et neuroscientifique à l’Université de Göteborg, dans le communiqué de presse.

« Cela doit être exploré plus avant et évité si les voyages spatiaux doivent devenir plus courants à l’avenir. » L’étude pourrait conduire à de nouveaux traitements pour prévenir et inverser la maladies et conséquences néfastes des voyages dans l’espace.

Ils ne savent pas encore ce qui se passe à long terme dans le cerveau une fois qu’il est en orbite, ni les facteurs qui provoquent cette détérioration.

Dans leur article, les chercheurs évaluent plusieurs possibilités, de l’apesanteur aux changements dans le liquide cérébral ou aux facteurs de stress lié à cette expérience. Bien que la cause ne soit pas encore connue, d’autres expériences cliniques pourraient être menées sur Terre pour parvenir à une conclusion.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.