Les voyages de vacances augmentent cette année, avec la Floride et la Californie comme principales destinations, selon AAA

Contrairement à Noël dernier, lorsque de nombreux Américains vivaient dans des États encore bloqués, on estime que 109 millions de personnes quitteront la ville pour Noël et le Nouvel An cette année, rapporte AAA, soit une augmentation de 34% par rapport à l’année dernière.

« Les Américains qui ont annulé leurs vacances en 2020 veulent se réunir avec leur famille et leurs amis pour les vacances cette année, même s’ils seront toujours conscients de la pandémie et de la nouvelle variante d’omicron », a déclaré Paula Twidale, vice-présidente principale de AAA Travel, dans un communiqué. déclaration. « Avec les vaccins largement disponibles, les conditions sont très différentes et de nombreuses personnes se sentent plus à l’aise avec les voyages. »

On s’attend à ce que les personnes voyageant parcourent des distances de 50 miles ou plus lorsqu’elles prennent la route, embarquent dans des avions ou réservent d’autres moyens de transport entre le 23 décembre et le 2 janvier.

Les 27,7 millions de personnes supplémentaires voyageant cette année portent les voyages de vacances à 92% des niveaux de 2019, note AAA, les compagnies aériennes enregistrant une augmentation de 184% par rapport à l’année dernière.

Les voyages en voiture restent le principal mode de déplacement, rapporte l’AAA, avec plus de 100 millions de personnes prévoyant de se rendre à leur destination malgré le prix de l’essence à 1,25 $ le gallon il y a plus d’un an. Plus de 6 millions de personnes devraient voyager en avion ; 3 millions de personnes réservent des bus, des trains et des croisières, rapporte AAA.

Les Américains voyagent principalement dans des climats plus chauds cette saison des vacances, principalement là où se trouvent les parcs à thème et les destinations de type complexe.

Le plus grand nombre de réservations concerne les voyages à Orlando, en Floride, et à Anaheim, en Californie, qui abritent respectivement Disney World et Disneyland.

La différence est que pour ceux qui se rendent en Floride, ils subiront peu ou pas de restrictions par rapport à ceux qui voyagent en Californie. Il n’y a pas de restrictions de voyage inter-États en Floride, par rapport aux masques et autres restrictions en place en Californie, note la carte AAA.

La Floride, qui n’a mis en place aucune restriction sur les coronavirus, domine l’industrie du tourisme aux États-Unis Plus tôt cette année, six mois avant Noël et les voyages de vacances, VISIT FLORIDA, l’agence de tourisme de l’État, a rapporté que 31,7 millions de personnes ont voyagé en Floride d’avril à juin 2021 , la majorité venant d’autres États.

« La Floride continue de servir d’exemple pour le pays selon lequel lorsque vous rejetez les blocages et les mandats inutiles, votre économie prospérera », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis. « Non seulement la Floride a eu plus de visiteurs au deuxième trimestre qu’en 2020, mais les données montrent que les visites nationales ont déjà complètement récupéré aux niveaux de 2019. »

DeSantis a également crédité le dévouement de milliers de propriétaires d’entreprises de Floride, « qui ont fait preuve du plus grand engagement envers leurs employés et leurs clients », et les efforts de marketing de VISIT FLORIDA.

La Californie, un État qui a signalé une baisse de la population pour la première fois de son histoire en 2020, n’a jamais levé son état d’urgence et vient de rétablir un mandat de masque d’intérieur à l’échelle de l’État qui devrait durer au moins jusqu’au 15 janvier.

L’année dernière, la Californie a recommandé une quarantaine de 14 jours pour les personnes venant de l’extérieur de l’État. Les hôtels n’étaient pas autorisés à accepter les réservations de voyageurs hors de l’État pour des voyages non essentiels, à moins qu’ils n’aient réservé une réservation pour la période de quarantaine minimale de 14 jours. Disneyland a fermé en mars 2020 et n’a rouvert qu’en avril de cette année.

Cependant, la Floride a été le premier État à rouvrir complètement avec l’ouverture de Disney World d’ici la fin de 2020. Initialement, les invités devaient porter des couvre-visages, subir des contrôles de température et faire une réservation avant de visiter l’un des parcs. Cette année, les réservations sont encore obligatoires pendant toute la période des Fêtes et jusqu’en 2022.

Pour aider les voyageurs à comprendre les fermetures, les recommandations et les exigences liées au COVID-19 lorsqu’ils voyagent aux États-Unis, l’AAA a publié une carte des restrictions de voyage COVID-19.

Il note également qu’en plus d’Orlando et d’Anaheim, les autres principales destinations américaines incluent Las Vegas, New York, Maui, Honolulu, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Phoenix et San Diego.