Les voyages du prince George à Wembley lèvent le voile sur le futur roi après une «situation très protégée» | Royale | Nouvelles

Le prince George célèbre le but de l’Angleterre

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont orchestré “une situation très protégée” avec leurs enfants depuis le début de la pandémie, selon l’expert royal Duncan Larcombe. Pendant le verrouillage, il n’y a eu qu’une poignée d’occasions au cours desquelles le duc et la duchesse de Cambridge ont pu être vus en public avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Cela a permis à Kate et William de contrôler les détails et les aspects de leurs enfants qu’ils publiaient dans le monde à travers des vidéos ou des images.

Cependant, la présence de George au stade de Wembley lors de deux matches de l’Euro 2020 a permis aux fans d’avoir un aperçu de la personnalité du jeune royal, a déclaré M. Larcombe.

Il a dit OK ! magazine : « Les membres de la famille royale sont tellement protégés maintenant.

“Il y a beaucoup plus d’intimité et les enfants vivent derrière ce bouclier.

“Ils ont également été en lock-out, donc cela fait 18 mois que William, Kate et les trois enfants, la plage, Norfolk, les guimauves … une situation très protégée où leurs personnages individuels peuvent rester assez secrets.

“Jusqu’à présent, presque tout ce que nous avons vu de George était exactement ce que Kate et William voulaient que nous voyions.

“Mais le voir au football, agissant comme un enfant excité, était charmant, d’autant plus qu’il ne semblait pas avoir le poids du monde sur ses épaules.”

L’expert royal a ensuite évoqué les affirmations selon lesquelles le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé à George qu’il serait un jour roi au cours de l’été 2020.

M. Larcombe a déclaré: “Nous savons qu’à ses sept ans, ses parents lui ont parlé, comme le dirait Harry, de la” malédiction “de son droit d’aînesse et lui ont dit qu’il serait roi un jour.

“Mais il n’a pas l’air d’être un petit con qui a tout laissé lui monter à la tête.

“Il a l’air normal et c’était la promesse de Kate et William à tous leurs enfants.”

L’auteur royal Robert Lacey a affirmé dans la version mise à jour de son livre, Battle of Brothers, que les parents de George se sont assis avec lui “aux alentours du septième anniversaire du garçon” et sont entrés dans “plus de détails” sur ce que sa future vie de service et de devoir impliquera. .

Le troisième en ligne pour le trône, a ajouté M. Larcombe, vit une enfance aussi normale que possible, calquée sur celle vécue par Kate.

Il a ajouté: “Les futurs rois d’autrefois auraient été élevés avec des tuteurs expédiés de Hambourg, et s’ils faisaient du sport, ils chasseraient et tueraient des animaux dans le jardin à l’arrière, mais George côtoie des enfants ordinaires.

“C’est vrai que c’est une école extraordinaire, mais c’est quand même rafraîchissant à voir.

“George a une passion pour les volcans et les sciences de la Terre, mais c’est aussi un grand fan de football, comme nous l’avons vu hier soir [on Sunday].”

George, qui aura huit ans la semaine prochaine, a ravi les fans royaux en se rendant au stade de Wembley avec Kate et William pour deux matches de l’Angleterre – les huitièmes de finale contre l’Allemagne et la finale contre l’Italie.

Lors des deux occasions, il a enfilé un costume et une cravate assortis à ceux portés par son père.

En regardant le match et en encourageant l’Angleterre, il a montré son amour pour le football, qui n’avait été raconté aux fans royaux que par William lors des engagements et à travers les photos de Kate.

Dimanche, George a été vu en train de célébrer le but de l’Angleterre en serrant ses parents dans ses bras et en riant avec eux.

Au fur et à mesure du match, il a été aperçu semblant inquiet pour son équipe.

Après les tirs au but, l’enfant de sept ans a été vu consolé par son père, qui a mis ses bras sur les épaules de George.

Avant l’Euro 2020, George a été vu en public avec ses frères et sœurs en décembre 2020, lorsque les Cambridges ont assisté à une représentation spéciale de Pantoland au London Palladium.

Alors que l’Angleterre plongeait dans un troisième verrouillage national, Kate et William ont passé quelques mois ensemble à Anmer Hall avec leurs trois enfants.

En avril, pour marquer leur dixième anniversaire de mariage, Kate et William ont sorti une vidéo très intime dans laquelle on les voyait jouer avec leurs enfants, faire griller des guimauves et se réchauffer devant un feu de camp à Norfolk.