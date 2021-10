Les voyages en bus interurbains ont placé la barre plus haut pour l’ensemble de l’industrie du voyage : Prashant Kumar, zingbus

« Avec de plus en plus de personnes utilisant des bus chaque jour, nous avons besoin que les autorités maintiennent la sécurité autour des points de ramassage et de dépose. »

La pandémie a changé la façon dont l’Inde voyage. Les modes de déplacement et de transport se diversifient et les bus comblent un vide très critique laissé par les compagnies aériennes et ferroviaires. Les sociétés de regroupement de bus renforcent les flottes de bus pour offrir une expérience de voyage interurbain standardisée de bout en bout à des prix abordables. L’une de ces entreprises, zingbus, relie plus de 100 villes des États de Delhi (UT), du Pendjab, de l’Haryana, du Jammu (UT), de HP, de l’UP, de l’Uttarakhand, du Rajasthan, du Maharashtra et du Gujarat via des milliers de connexions quotidiennes. Il est devenu l’un des fournisseurs de services préférés sur les itinéraires populaires. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Prashant Kumar, co-fondateur et PDG, zingbus a parlé du scénario actuel et des tendances de voyage, de ce qui leur permet d’augmenter l’utilisation des actifs et de répondre à plus de voyageurs par bus et plus encore. Extraits :

Quelles sont les raisons du changement de paradigme des consommateurs vers l’espace de déplacement interurbain en bus ?

Au cours de la dernière décennie, alors que les chemins de fer souffrent d’une pénurie de capacité par excellence et que les compagnies aériennes, les taxis et les véhicules personnels sont toujours inabordables pour la majorité des Indiens, les bus sont devenus le choix le plus populaire pour les voyages interurbains et interétatiques. Pendant la période de pandémie, le nombre de routes construites en Inde a encore fortement augmenté. Dans les villes métropolitaines comme Delhi, Chennai, Kolkata et Mumbai, les voyages en bus interurbains sont devenus une option plus abordable et plus rapide pour que les passagers se rendent d’un endroit à un autre, car la qualité des routes s’est beaucoup améliorée.

Les points de prise en charge des bus sont très proches des localités pour que les passagers puissent monter dans les bus, cela donne aux passagers plus de liberté et un moyen sans tracas pour se déplacer en toute sécurité et offre également un voyage confortable. Les agrégateurs de bus s’assurent également que l’équipage du bus est entièrement vacciné et que les sièges sont désinfectés. Les bus ont maintenant des moteurs plus puissants qui prennent moins de temps pour voyager, ce qui attire plus de passagers car tout le monde à cette époque valorise beaucoup le temps et en économisant quelques heures, cela donne aux passagers un avantage supplémentaire supplémentaire.

Comment l’espace de voyage en bus interurbain contribue-t-il à l’ensemble de l’industrie du voyage ?

Les voyages interurbains en bus ont élevé la barre plus haut pour l’ensemble de l’industrie du voyage, car ils ont désormais rempli leur pont de toutes les installations et commodités dont le voyageur moderne a régulièrement besoin. Il s’additionne progressivement à l’aide de la technologie et des connaissances des consommateurs et vise à offrir la meilleure expérience de voyage à ses passagers. Désormais, le consommateur moderne peut désormais profiter des avantages tels que le confort, les bus rapides, les bus à climatisation centrale, etc. à un prix abordable pour les trajets courts et longs. Il a maintenant donné aux passagers une autre option ou nous pouvons dire une meilleure alternative aux passagers pour voyager au lieu des anciens moyens de se déplacer. Il sert désormais au mieux les besoins des clients et en les servant, il a influencé les services de transport de l’État pour qu’ils améliorent leurs services afin de répondre aux demandes de ces temps post-pandémiques. De plus, l’amélioration de la qualité et de la longueur du réseau routier a rendu les déplacements interurbains en autobus plus rapides et plus confortables. Il a également apporté des itinéraires et des destinations inexploités et inexplorés sur la carte de voyage de l’Inde, reliant des emplacements éloignés et facilitant les voyages.

Réflexions sur l’émergence des véhicules électriques dans les segments des bus ? Sera-ce l’avenir du voyage en bus ?

Les véhicules électriques ont une portée énorme dans le segment des bus et nous pouvons sans aucun doute dire que l’avenir est à la hausse et à la gloire pour ces bus. La solution de mobilité zéro émission offre un moyen écologique de se déplacer, elle réduit également la pollution sonore due au bruit intense des bus. Les gouvernements et d’autres politiques soutiendront son utilisation à l’avenir pour les bus du segment des véhicules électriques.

Qu’est-ce qui reste à venir pour l’espace de voyage en bus interurbain?

Électrique, connecté et dynamique, c’est l’avenir de la mobilité interurbaine en bus. Les startups et les agrégateurs ouvriront la voie vers une approche plus conviviale et axée sur la technologie. Les voyageurs auront accès à des options sûres, fiables et abordables pour voyager. Les prochaines années verront une forte consolidation de la demande et de l’offre dans l’industrie. Ces phénomènes se produisent dans le monde entier et l’Inde, le plus grand marché de bus, ne fera pas exception.

Alors que la demande de voyages interurbains augmente, quels types de modifications sont nécessaires au système pour voyager en toute sécurité ?

Avec de plus en plus de personnes utilisant les bus chaque jour, nous avons besoin que les autorités maintiennent la sécurité autour des points de ramassage et de dépose. À côté de cela, nous avons besoin de définitions et de respect des normes d’hygiène dans les services dans les villes et les États. Les efforts pour la sécurité des femmes, comme un numéro d’assistance téléphonique et des membres d’équipage vérifiés, devraient être rendus obligatoires pour tous les services de bus.

zingbus a récemment levé un financement de 44,6 crores. Comment la marque utilisera-t-elle le financement ?

Au milieu de la pandémie en cours, zingbus est devenue l’une des marques de voyages en bus les plus populaires du pays, reliant plus de 100 villes et villages à travers le pays. Les fonds fraîchement collectés seront utilisés pour développer une technologie pour le prochain bond d’amélioration de l’expérience des voyageurs et étendre le service à de nouvelles zones géographiques. La startup embauche également dans des profils d’ingénierie, de produit, d’entreprise et d’exploitation.

Cofondateurs de zingbus, de gauche à droite : Mratunjay Beniwal (COO), Prashant Kumar (CEO), Ravi Kumar Verma (CTO)

Les futurs plans de zingbus.



Nous nous engageons à développer une technologie favorisant la sécurité et l’accessibilité des services et à créer une infrastructure de mobilité durable. Nous menons des projets qui rendraient les voyages en bus beaucoup plus attrayants pour les clients, tels que des liaisons porte-à-porte, des services à valeur ajoutée et bien plus encore. Nous visons à déployer plus de 250 bus d’ici la fin de cette année et plus de 1000 bus d’ici la fin de l’année prochaine.

Impact de la pandémie et comment zingbus revient-il à son rythme précédent ?

Comme nous le savons tous, la pandémie a eu un impact sévère sur l’industrie du voyage dans son ensemble, pendant la période de verrouillage, tout a été fermé et le monde entier s’est arrêté. Nous voyons la pandémie comme un événement de cygne noir pour l’ensemble de l’industrie des bus interurbains. Il a bouleversé ce marché non organisé, très fragmenté et principalement sans marque. La pandémie a conduit à des attentes plus élevées en matière d’hygiène et de sécurité de la part des clients. Le processus d’embarquement sans contact et sans tracas, parmi d’autres outils technologiques, nous a aidés à répondre magnifiquement à ce besoin post-covid. Une fois que le voyageur associe la marque zingbus à la sécurité, il la préfère aux autres. Simultanément, en créant des outils pour les audits, l’embarquement et la gestion de la demande, nous avons pu aider les propriétaires de flottes traditionnelles en difficulté à faire face aux défis opérationnels avec un investissement minimal en main-d’œuvre de leur côté dans un monde post-confinement. Cette approche de standardisation et d’augmentation de la portée numérique nous a permis de croître de près de 10 % semaine après semaine depuis que nous avons repris les services après la pandémie.

Comment zingbus investit-il dans la technologie pour améliorer l’expérience de voyage interurbain des voyageurs ?

Nous avons beaucoup investi dans la création de plateformes de données qui nous aident à générer des informations utiles sur les clients et à concevoir le réseau d’itinéraires de manière dynamique et intelligente. Les outils technologiques de fermeture des commentaires qui nous permettent de convertir les commentaires des clients en une action solide par voyage et par siège nous ont permis de devenir le service de bus le mieux noté sur les plateformes OTA. Nos chiffres de répétition sont supérieurs à 50 %, ce qui est très inhabituel pour cette industrie.

Nous utilisons l’apprentissage automatique et des algorithmes prédictifs pour assurer un rendement maximal de nos partenaires opérateurs tout en restant abordables pour nos voyageurs. Le moteur optimise les sièges miles vendus par bus et par jour, ce qui se traduit ensuite par une augmentation importante des revenus par semaine pour un bus en tant qu’unité. Pendant les manifestations des agriculteurs au cours desquelles nous avons constaté une forte baisse de la demande, nous avons largement utilisé notre module de gestion des stocks pour nous assurer que la majeure partie de notre flotte de bus était active.

La « sécurité » à l’intérieur de l’autocar a évidemment été une préoccupation majeure pour les voyageurs après la pandémie. Nous avons déployé plusieurs kits d’outils pour l’équipage du bus, ce qui leur a permis de s’assurer que chaque trajet était aseptisé et que toutes les normes de sécurité étaient respectées à chaque fois. Cela a non seulement rassuré la foi des voyageurs dans le zingbus, mais a également contribué à dissiper le tabou associé au voyage.

En plus d’offrir une expérience de voyage supérieure et d’augmenter le rendement des bus, les outils technologiques ont aidé nos opérateurs de flotte à exploiter leurs bus avec une transparence maximale et des frais généraux minimaux. Nous avons rationalisé les flux de travail pour chaque partie prenante liée aux opérations de bus afin de garantir qu’il n’y a pas de redondance d’efforts et qu’un flux d’informations continu soit maintenu.

