Les voyages en solo, les séjours et les travaux résonnent fortement avec Gen-Z, millénaire : Pankaj Parwanda, goSTOPS

La pandémie de l’industrie qui a le plus secoué est le secteur des voyages et de l’hôtellerie. Cependant, la baisse du nombre de nouveaux cas a fait que le tourisme accélère un peu. De nouvelles tendances sont apparues et les formules du passé ne fonctionnent plus. Tout a changé, du comportement des consommateurs à leurs demandes et à la manière dont ils se déroulaient auparavant, rien n’est plus pareil. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Pankaj Parwanda – Co-fondateur, goSTOPS parlé de l’impact du Covid-19 sur le tourisme. nouvelles tendances de voyage et plus encore. Extraits :

Demande croissante d’auberges de jeunesse parmi la génération Z et la génération Y

La génération Z et les millennials sont des explorateurs dans l’âme et n’hésitent pas à essayer de nouvelles expériences. Ils préfèrent les auberges de jeunesse qui offrent des expériences passionnantes complétées par des options économiques. L’opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des histoires de voyage, de découvrir différentes cultures sont autant d’avantages à opter pour une auberge de jeunesse pour routards.

Au cours des sept dernières années, nous avons assisté à une augmentation constante de 30 fois de la demande des voyageurs âgés de 18 à 30 ans.

Comment la tendance au travail est devenue populaire pendant la pandémie?

Bien que le concept de séjour et de travail existe depuis un certain temps, la vitesse à laquelle il a pris de l’ampleur au cours des six derniers mois en fait un voyage de vengeance.

Notre public qui comprend principalement les jeunes n’a aucun attachement aux villes ; ils recherchent des expériences intéressantes tout en poursuivant leurs responsabilités sans interruption. Voyager, pour eux, est un moyen de sortir de la monotonie et de profiter au maximum de la situation tout en respectant toutes les précautions de sécurité.

Depuis que nous avons lancé notre forfait Work Away From Home en 2020, nous constatons une augmentation de près de 1000% de la demande, en particulier dans les destinations éloignées des métros et des mini-métros et dans les endroits où les autorités ont autorisé les hôtels à fonctionner.

Pankaj Parwanda, cofondateur, goSTOPS

Tendances économiques partagées entre les milléniaux et les GenZ dans le secteur de l’hôtellerie.

La génération Z et la génération Y sont la force motrice de l’économie partagée de 2 milliards de dollars dont l’Inde bénéficie actuellement. Le secteur de l’hôtellerie a également connu une augmentation significative de la demande parmi les jeunes voyageurs où ils préfèrent rester dans des espaces partagés à la fois économiques et expérientiels. Leur comportement expérientiel et leur croyance en la philosophie YOLO sont les facteurs qui contribuent à sa popularité croissante. Outre l’avantage économique évident, les voyageurs accordent également une grande importance aux idées et aux connaissances qu’ils acquièrent de différentes cultures et récits de voyage.

Idée et idées derrière le lancement de goSTOPS.

Les voyages en solo, les séjours et les travaux sont les tendances de voyage qui résonnent fortement avec les Gen-Z et les millennials. Nous avons identifié une énorme opportunité dans l’industrie hôtelière qui pourrait aider à répondre à leurs besoins de voyage modernisés. Cela a conduit à la création de goSTOPS en 2014. Notre objectif est de fournir des expériences de séjour de qualité, amusantes, sociales, hors du commun et surtout abordables. Nous avons commencé par transformer des propriétés préexistantes en auberges de jeunesse communautaires et design. Cette transformation nous permet d’exploiter l’efficacité de l’économie partagée et de rendre accessibles à la génération Z des séjours de haute qualité axés sur les jeunes. Nos propriétés sont conçues pour refléter le dynamisme et l’esprit d’aventure qui correspondent aux aspirations et aux désirs de nos jeunes voyageurs.

Avec le récent cycle de financement du réseau Indian Angel et de Yuj Ventures, comment goSTOPS aimerait-il utiliser ces fonds ?

Nous avons récemment levé 1 million USD dans le cadre d’un tour de pré-série A mené par Indian Angel Network et Yuj Ventures. Nous utiliserons les fonds pour accélérer notre croissance et nous étendre à 55 propriétés abritant 3 000 lits d’ici mars 2022. Les fonds seront alloués à l’avancement de l’offre de notre entreprise au cours des 12 prochains mois, à la commercialisation, à l’acquisition de technologies de pointe et construire l’équipe.

Partagez les détails sur le lancement de l’aile d’expériences de goSTOPS.

Compte tenu des commentaires et des demandes constants dans tous les lieux pour des expériences organisées, nous avons récemment lancé une nouvelle aile, goEXPERIENCES, pour offrir un éventail d’expériences et d’aventures passionnantes dans 30 des destinations les plus populaires de l’Inde. Les expériences sont organisées par les experts en trekking et voyages de goSTOPS. Aussi axée sur la sécurité que sur le plaisir, la nouvelle division de goSTOPS développera des forfaits complets comprenant l’hébergement, les voyages et les activités locales qui donnent aux voyageurs un avant-goût de la région – le tout soigneusement conçu par l’équipe d’experts de goSTOPS.

Dans la première phase, goSTOPS a conçu des sports de trekking et d’aventure personnalisés, notamment le snowboard, la descente en rappel, l’escalade et même des randonnées à vélo au lever du soleil à travers Rohtang, Manali, Kasol, Manikaran et Rishikesh dans l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh.

Tendances de voyage post-Covid.

Cette pandémie a changé et remis en cause des vies et des préférences, telles que nous les connaissions. Les gens ont longtemps été privés de déplacements et maintenant que les choses s’ouvrent, ils ont hâte de prendre la route dès qu’ils en ont l’occasion ! Après la deuxième vague de Covid, l’industrie du voyage a connu un renouveau et une recrudescence des réservations d’hôtels.

La sécurité et l’hygiène en voyage ne sont pas négociables. Les voyageurs recherchent un logement abordable qui ne les laisse pas s’inquiéter de ces aspects. Ils préfèrent rester dans un dortoir sûr et régulièrement désinfecté plutôt que dans des chambres privées dangereuses et insalubres.

Les voyages en solo ont pris beaucoup d’ampleur au cours des derniers mois, les individus cherchant à passer du temps loin de leur famille, tout en étant capables de socialiser et de créer leur propre tribu.

Tendances de réservation de la saison des fêtes (Ganesh chaturthi, Durga puja, Diwali).

La pandémie nous a tous touchés. Explorer de nouveaux endroits n’était plus possible. Heureusement, les choses s’améliorent et le pays revient sur la pointe des pieds à la normale suite au playbook de protection Covid. Avec la facilité des restrictions de Covid-19, nous avons constaté une augmentation significative des demandes de renseignements et des réservations des métros et des mini-villes de métro. Au cours des derniers jours, nous avons commencé à recevoir beaucoup de demandes pour les semaines de festival autour de Ganesh Chaturthi, Durga Puja et Diwali. Il y a un pic de 50-60% dans les réservations quotidiennes. Alors que les gens réclament leur vie après la deuxième vague, ce que nous voyons, c’est que la plupart des demandes de réservation concernent des destinations de loisirs décalées qui peuvent ne pas figurer sur l’itinéraire de tous les voyageurs, ce qui réduit les risques de surpopulation.

Projets d’agrandissement.

Avec notre récente collecte de fonds, nous voulons augmenter notre offre. La demande immobilière est déprimée et des offres lucratives sont disponibles pour les acteurs de l’hôtellerie qui observent attentivement l’espace. Compte tenu de cela, nous ne laissons aucune destination découverte alors que nous étendons agressivement notre présence pour créer un écosystème pour les jeunes voyageurs avec sac à dos à travers le pays.

Nous sommes ravis d’avoir la confiance et le soutien de nos investisseurs, qui comprennent notre vision de saisir ces opportunités, dans notre quête pour rendre les voyages des jeunes accessibles, sûrs et amusants. Il n’y a pas de meilleur moment pour qu’une marque d’auberges pour routards comme nous se développe.

Ajoutez à cela, nous sommes également en train de créer notre application qui nous aidera à nous connecter avec notre public et à améliorer les expériences avant, pendant et même après leur séjour avec nous. L’application sera prête à être lancée dans les semaines à venir.

