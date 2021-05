Les voyages internationaux vont “ s’ouvrir ” mais il faut être prudent – Boris

E

L’urope devrait rouvrir aux voyageurs entièrement vaccinés, a déclaré la Commission européenne, alors que Boris Johnson confirmait que les voyages internationaux reprendraient à partir du 17 mai.

Le vaccin contre le coronavirus pourrait devenir le nouveau billet pour l’Europe cet été après que l’exécutif de l’Union européenne ait recommandé d’assouplir les restrictions de voyage de Covid pour permettre l’entrée des touristes étrangers.

Les propositions demandent que les touristes entièrement vaccinés soient autorisés à entrer dans le bloc de 27 pays avec des «pauses d’urgence» pour se protéger contre les nouvelles variantes de Covid.

Pendant ce temps, le Premier ministre Johnson a déclaré qu’il y aurait des voyages internationaux à partir du 17 mai – la prochaine date clé de la feuille de route du gouvernement en dehors du verrouillage.

Cependant, il a dit qu’il ne voulait pas voir un “afflux de maladies” une fois que les voyages internationaux reprendront, c’est pourquoi le gouvernement se montre “aussi prudent que possible” avec la feuille de route.

LIRE LA SUITE

“Nous voulons faire une certaine ouverture le 17 mai, mais je ne pense pas que la population de ce pays veuille voir un afflux de maladies de partout ailleurs”, a déclaré le Premier ministre aux journalistes lors d’une visite de campagne à Hartlepool lundi.

“Ce n’est certainement pas le cas et nous devons être très, très durs, et nous devons être aussi prudents que possible, tout en continuant à nous ouvrir.”

Ses commentaires sont intervenus alors que les députés britanniques exhortaient les ministres à maintenir les restrictions de voyage actuelles sur les vacances à l’étranger afin de protéger le pays des variantes de Covid.

En vertu des restrictions actuelles, les personnes de sept pays seulement, dont l’Australie et Singapour, sont autorisées à entrer dans l’UE en vacances ou pour d’autres raisons non essentielles soumises à des tests ou à une mise en quarantaine.

Dans le cadre des nouvelles propositions de la CE, qui nécessitent l’approbation des États membres, les citoyens étrangers qui ont été complètement vaccinés contre Covid et ceux qui arrivent de pays ayant une «bonne situation épidémiologique» seraient autorisés à entrer.

Les personnes arrivant de Grande-Bretagne et de Russie seraient parmi celles capables de répondre aux nouveaux critères, selon les données du Center for Disease Control and Prevention (CDC). Les citoyens américains ne le feraient pas.

Dans un communiqué, il a déclaré: «La Commission propose d’autoriser l’entrée dans l’UE pour des raisons non essentielles, non seulement pour toutes les personnes en provenance de pays où la situation épidémiologique est bonne, mais également pour toutes les personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d’un UE. vaccin autorisé.

«Cela pourrait être étendu aux vaccins ayant achevé le processus de liste des utilisations d’urgence de l’OMS. En outre, la Commission propose d’augmenter le seuil lié au nombre de nouveaux cas Covid 19 utilisés pour déterminer une liste de pays à partir desquels tous les voyages devraient être autorisés. »

Une nouvelle «pause d’urgence» permettrait d’introduire rapidement des restrictions de voyage pour les pays où la situation sanitaire se dégrade fortement, afin de limiter le risque d’importer de nouvelles variantes de coronavirus.

Les États membres de l’UE doivent commencer à discuter de la proposition mardi et la Commission a déclaré que la réciprocité devrait être prise en compte pour décider d’autoriser les voyages d’agrément en provenance de pays tiers.

Les députés exhortent les ministres à maintenir l’interdiction des vacances à l’étranger après le 17 mai

/ Pixabay

Dans le cadre de la feuille de route du gouvernement britannique pour assouplir les restrictions relatives aux coronavirus, les vacances à l’étranger pourraient reprendre à partir du 17 mai avec le retour de l’hospitalité en salle et la règle de six à l’intérieur.

Pourtant, les ministres exhortent le gouvernement à «décourager tous les voyages d’agrément internationaux» et ont décrit les halls d’arrivée des aéroports comme «un terrain fertile pour l’infection».

Le groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus a affirmé que l’importation de nouvelles variantes pourrait “conduire à de nouveaux verrouillages et inévitablement à de nouvelles pertes en vies humaines”.

La députée libérale démocrate Layla Moran, qui préside le groupe multipartite, a déclaré: «Il est stupéfiant que le gouvernement envisage même d’encourager les vacances à l’étranger alors que les aéroports ont déjà du mal à garder le virus et les nouvelles variantes à distance.

«Des mesures urgentes sont nécessaires pour mieux détecter les faux certificats de test Covid, réduire la surpopulation dans les halls d’arrivée et séparer ceux qui arrivent des pays de la liste rouge et orange.

«La biosécurité du pays ne peut pas compter sur le personnel frontalier qui détecte une faute d’orthographe.»

Un passager à Heathrow / PA Wire

Cependant, Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré que «le meilleur soutien financier que le gouvernement puisse désormais offrir au secteur du voyage est d’ouvrir les voyages à l’étranger comme prévu à partir du 17 mai».

Il a ajouté: «Non seulement cela peut être fait en toute sécurité grâce à des tests généralisés, mais cela permettrait également de débloquer des revenus indispensables pour les voyageurs d’affaires et de loisirs désireux de voir une famille qu’ils n’ont pas vue depuis un an.

«Une meilleure technologie numérique permettrait certainement de voyager plus facilement à travers nos frontières et j’exhorte le gouvernement à investir plus rapidement dans ce domaine afin d’éviter les files d’attente dans les aéroports à l’avenir.»

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons introduit des contrôles aux frontières robustes pour arrêter les variantes de coronavirus dans leur élan et chaque contrôle essentiel que nous avons introduit pour les arrivées a renforcé nos défenses contre les nouvelles mutations.

«Alors que le Royaume-Uni se débloque au niveau national et que de nombreuses familles britanniques sont dispersées partout, nous comprenons que les gens peuvent avoir besoin de voyager à l’étranger pour toutes sortes de raisons.

«Mais nous ne pouvons le permettre que si cela est fait en toute sécurité, c’est pourquoi le Global Travel Taskforce a produit le système Traffic Light qui nous permet de gérer le risque des cas importés en faisant varier les restrictions en fonction du risque de voyage à partir d’un endroit spécifique.»