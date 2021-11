Les voyages rebondissent – L’Express Financier

Les consommateurs peuvent toujours se méfier des voyages interétatiques, car le respect des réglementations spécifiques aux États, y compris les tests RT-PCR, augmente le coût global du voyage.

Après un grave ralentissement dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la pandémie, le secteur des voyages et du tourisme revient péniblement à la normale. Selon CARE Advisory and Research, la demande de voyages intérieurs a commencé à gagner du terrain avec la facilité des restrictions à partir de juin 2021, et le taux d’occupation des hôtels devrait avoir atteint environ 50 % en juillet 2021.

L’industrie hôtelière indienne a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 17,81 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, selon la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI). Mais les choses ont commencé à s’améliorer. Les agrégateurs de voyages en ligne (OTA) comme Thomas Cook ont ​​dépassé les niveaux d’avant la pandémie en septembre 2021, tandis que MakeMyTrip, en octobre, a enregistré une reprise de 85 % dans son segment des séjours chez l’habitant et de 90 % dans le segment des vols, par rapport au même mois en 2019. La chaîne hôtelière Marriott s’attend à ce que son activité domestique atteigne les niveaux d’avant la pandémie d’ici le premier trimestre 2022.

L’Indian Brand Equity Foundation prévoit que le marché du voyage et de l’hôtellerie en Inde, d’une valeur de 275 milliards de dollars, devrait atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2030.

De retour dans le jeu

Cleartrip a enregistré une reprise de 75 % dans le segment des vols intérieurs, par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que la reprise du segment international est de 30 %. «Nos volumes domestiques mensuels ont décuplé depuis mai 2021, sur tous les vols et hôtels. Les voyages internationaux mettront probablement quelques trimestres à se relancer », a déclaré Prahlad Krishnamurthi, directeur commercial de Cleartrip.

MakeMyTrip affirme que les voyages essentiels et de loisirs ont été les premiers à faire un retour après la deuxième vague, suivis des voyages d’affaires. L’opérateur de voyages a enregistré des réservations de villas nettement plus élevées que les niveaux d’avant la pandémie. « Il y aura une nette augmentation de la demande d’hébergements alternatifs ou de familles d’accueil, car les gens rechercheront le confort, l’intimité et l’exclusivité dans une maison loin de chez eux », a déclaré Vipul Prakash, directeur de l’exploitation, MakeMyTrip.

La plupart des OTA ont ajouté des services pour faciliter la réservation de voyages en ces temps incertains. MakeMyTrip, par exemple, a introduit « Price Lock », une fonctionnalité qui permet aux clients de verrouiller les tarifs des vols jusqu’à sept jours pendant qu’ils consolident leurs projets de voyage. Dans le cadre des réservations de train, la plate-forme a lancé la fonction « garantie de voyage » qui permet aux voyageurs de réserver un autre voyage de dernière minute, au cas où le billet de train souhaité ne serait pas confirmé.

Thomas Cook a introduit une fonctionnalité appelée « Vacances d’abord et payez à votre retour » : les clients ne paient qu’à leur retour de vacances. « Après la deuxième vague, nous avons assisté à une augmentation de la demande ; nous avons augmenté de 100 % de mois en mois depuis juillet », a déclaré Rajeev Kale, président et chef de pays – Holidays, MICE, Visa, Thomas Cook (Inde).

Les activités nationales de Marriott l’aident à se maintenir à l’heure actuelle ; il s’attend à ce que les voyages entrants reprennent d’ici le premier trimestre 2022. Pendant la pandémie, l’activité de livraison de nourriture de Marriott, Marriott Bonvoy on Wheels, est devenue sa principale source de revenus, la demande pour ce service provenant de villes comme Delhi, Mumbai et Bengaluru. « Marriott Bonvoy on Wheels est actuellement actif dans plus de 90 hôtels à travers l’Inde et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6 à 7 millions de dollars en 2021 », a déclaré Monisha Dewan, directrice principale de zone (ventes et distribution) – Asie du Sud, Marriott International. La chaîne hôtelière prévoit d’ajouter neuf propriétés à travers l’Inde d’ici 2022.

La route du renouveau

Tushar Shah, directeur de CARE Advisory and Research, a déclaré que le segment des loisirs domestiques, associé aux segments des séjours et du travail, devrait stimuler la demande à moyen terme et peut-être récupérer plus rapidement que le segment des affaires. En outre, la réouverture de ses frontières aux voyageurs internationaux, après 20 mois, devrait aider l’industrie, bien qu’à un rythme lent.

Rajat Mahajan, partenaire de Deloitte India, a déclaré que les voyagistes et les voyagistes devraient désormais comprendre la psyché du client qui sort de la pandémie et commence à voyager à des fins de loisirs, d’affaires ou spirituelles. « La valeur ajoutée sera le facteur clé pour que les clients choisissent des marques, car le nombre de voyages diminuera et les clients souhaiteront tirer le meilleur parti de n’importe quel voyage », ajoute-t-il.

Cependant, des restrictions localisées dans le pays, qui diffèrent d’un État à l’autre, peuvent continuer à entraver les réservations de voyages. Les consommateurs peuvent toujours se méfier des voyages interétatiques, car le respect des réglementations spécifiques aux États, y compris les tests RT-PCR, augmente le coût global du voyage. De plus, la menace d’une probable troisième vague de la pandémie pourrait potentiellement modifier le rythme de la reprise de l’industrie du voyage.

