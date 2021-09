Les voyages routiers sont une catégorie de voyage assez naissante en Inde ; La location de voitures restera le moyen de transport préféré

“Même si les restrictions vont diminuer avec le temps, mais le covid a sûrement changé la façon dont les gens voyagent, pour de bon.”

Alors que la deuxième vague de la pandémie commence à s’atténuer et que les gens recherchent des options pour satisfaire leurs besoins de voyage refoulés, quelles options se présentent aux voyageurs et comment peuvent-ils voyager au mieux en toute sécurité. En tête-à-tête avec The Financial Express Online, Gaurav Aggarwal, fondateur et PDG, Savaari Car Rentals partage son point de vue sur les tendances émergentes et sur la façon dont l’industrie du voyage va prendre forme. Extraits :

Qu’est-ce qui fait des voyages sur la route le mode de déplacement préféré après la pandémie ?

Après plus d’un an passé à l’intérieur, les gens sont maintenant enclins aux voyages d’agrément pour leur désir de voyage refoulé et leurs retraites de longue date. Qu’il s’agisse de voyages thérapeutiques pour soigner la fatigue pandémique ou des tentatives constantes du gouvernement de relancer le tourisme du pays, plusieurs facteurs ont résonné au rythme des voyages intérieurs, se traduisant par un boom des voyages sur la route en Inde.

La sécurité prenant le devant de la scène, le modèle de déplacement est actuellement déterminé par la distance entre la destination et le domicile ainsi que par les diverses offres de sécurité pendant les trajets et le séjour. C’est pourquoi les destinations proches et décalées accessibles par de courts trajets routiers prennent le pas sur les destinations touristiques populaires et bondées qui sont probablement situées à l’autre coin du pays. Les trajets routiers en Inde sont un excellent moyen de rendre le voyage plus expérientiel. Même les voyageurs qui prennent habituellement l’avion préfèrent désormais prendre la route plutôt que les modes de transport habituels – lors de voyages en voiture, les gens contrôlent davantage leur environnement et peuvent éviter complètement le contact avec des étrangers. Qu’ils conduisent eux-mêmes ou louent une voiture, les gens se sentent désormais plus en sécurité sur la route. Les voyages d’agrément internationaux restent largement inaccessibles même en 2021. Par conséquent, de plus en plus de voyageurs se tournent vers les voyages intérieurs pour assouvir leur envie de voyager.

À la suite de cela, les locations de voitures pré-réservées sont devenues l’option la plus sûre pour se déplacer pendant les vacances. La fourniture d’espaces dédiés aux navetteurs atténue les problèmes de sécurité liés aux modes de transport partagés simultanément tels que les trains, les bus et les compagnies aériennes. De plus, avec le service porte-à-porte, la location de voitures évite tout besoin d’exposer les navetteurs aux espaces publics qui présentent le risque le plus élevé de propagation des infections.

Comment voyez-vous l’avenir des voyages en voiture émergeant dans la phase post-pandémique ?

Les voyages sur route sont une catégorie de voyage assez naissante en Inde, en termes d’attrait pour les masses. Autrefois une niche des voyageurs «sérieux» comme les motards et les routards, les voyages sur route ont désormais trouvé un mécénat plus large, en particulier dans le contexte de Covid.

Confinés aux quatre murs, travaillant à domicile, mois après mois, les gens apprécient davantage les petites choses de la vie qui étaient auparavant considérées comme allant de soi. Le frisson de prendre les routes, de baisser les vitres, de profiter du vent dans les cheveux, de respirer l’air frais – une journée en famille sur les routes ou de courts trajets en voiture sont quelques-unes des choses qui n’ont attiré l’attention des gens que pendant les mois de verrouillage.

Même si les restrictions vont diminuer avec le temps, le covid a sûrement changé la façon dont les gens voyagent, pour de bon. Les gens se méfient plus que jamais de leurs choix de voyage, la sécurité et la désinfection étant les principaux décideurs. Les voyages intérieurs étant la première préférence dans les années à venir, les voyages sur la route se produiront dans le monde post-pandémique. Et cette tendance est là pour rester !

Gaurav Aggarwal, fondateur et PDG, Savaari Car Rentals

Avec l’assouplissement des restrictions et des restrictions, comment se déroulent les escapades du week-end?

– Le point culminant de la deuxième vague a coïncidé avec le début des voyages de mousson en Inde. Après une deuxième vague plutôt difficile, les gens sont sortis de chez eux pour un répit en voyageant vers des destinations de mousson populaires à proximité.

– Savaari a enregistré une forte augmentation de la demande de location de voitures pour certains des itinéraires les plus intéressants pour les week-ends de mousson, tels que Mumbai-Lonavala, Mumbai-Mahabaleshwar, Pune-Igatpuri, Mumbai-Alibag, Bangalore-Shivanasamudra, Bangalore-Coorg, Bangalore-Chikmagalur , Chennai-Pondichéry, Delhi-Nainital, Delhi-Parc national Jim Corbett, Delhi-Mussoorie et plus encore.

– La demande de voyages d’agrément a commencé à se redresser vers la fin juin. En août, la demande de voyages aller-retour touche déjà les chiffres de janvier 2021 – le meilleur mois de voyage après la première vague.

Quels sont les endroits où les gens préfèrent aller le week-end ? S’agit-il de stations de montagne, d’un centre de villégiature ou de tout autre endroit ?

La fatigue liée à la pandémie est à un niveau record. Simultanément, le taux impressionnant d’administration de vaccins dans le pays a insufflé la confiance aux gens pour sortir pendant les week-ends. Cependant, étant donné que la sécurité est toujours le décideur, les habitudes de déplacement actuelles pendant les week-ends sont déterminées par la distance des villes résidentes des personnes. Les itinéraires qui gagnent en popularité sont les escapades de week-end à proximité des villes métropolitaines, indépendamment des stations de montagne ou des plages.

Une autre tendance intéressante qui a gagné en popularité après la pandémie sont les staycations. Nous avons trouvé des familles avec enfants réservant des taxis pour se rendre dans une station balnéaire pittoresque pendant le week-end pour un court séjour. Les séjours vous permettent de vous détendre et de vous détendre, loin du train-train de la vie urbaine, ce que les gens pourraient utiliser en ce moment. Partir pour un court voyage en voiture vers un séjour à proximité pendant un jour ou deux et revenir dans un véhicule désinfecté et sûr est une tendance que nous observons en particulier parmi les familles et les jeunes couples, qui affirment avoir été stressés par le confinement prolongé chez eux. Savaari a reçu une réponse écrasante pour les séjours à Bangalore, Hyderabad, Mumbai et Kolkata.

7 meilleurs trajets routiers pour votre week-end (Veuillez indiquer géographiquement (Delhi, Mumbai, Bangalore) ?

Bombay

Autoroute Bombay-Pune : L’autoroute intra-étatique la plus rapide et la plus longue du Maharashtra qui relie Mumbai à Pune, puis mène à Goa. L’itinéraire passe par certaines des meilleures villes et sites naturels des Ghâts occidentaux du Maharashtra. Arrêtez-vous dans des endroits comme Lonavala, Khandala, Amby Valley, Rajmachi Fort, pour leurs vues panoramiques, une courte randonnée ou visitez des forts centenaires.

Route de la côte ouest : Un road trip à travers la côte ouest de l’Inde du Sud vous emmène à travers les plus beaux rivages et certaines des plages cachées et décalées de la côte ouest. Détendez-vous sur le sable blanc de Gokarna, Malpe et Matheran avant d’assister aux vastes plantations de thé de Wayanad, suivies des backwaters d’Alleppey et des plages pittoresques de Kovalam.

Chennai/Bangalore

Route de la côte est : Longeant la côte de la baie du Bengale, cette autoroute relie Chennai à Kanyakumari. Considérée comme l’autoroute la plus pittoresque de la côte orientale de l’Inde, cette route traverse d’un côté les vieilles villes de villégiature, les structures coloniales, les temples et les monuments historiques du Tamilnadu et de l’autre la vue imprenable sur la baie. Mahabalipuram, Tranquebar, Pondichéry et Karaikal sont les meilleurs arrêts en route.

Bangalore

Bangalore-Ooty via Mysore Road : Ce road trip de 7 heures est destiné aux amoureux de la nature et de l’art car il traverse les lieux pittoresques de Ramanagara, qui abrite également de beaux temples et le sanctuaire des vautours de Ramadevarabetta. Laissez-vous séduire par le charme de la ville des palais avant de vous frayer un chemin à travers les forêts luxuriantes rafraîchissantes de Bandipur. Les autres arrêts en cours de route sont Channapatna, Nanjagud (Varanasi du Sud) et Gundlupete.

Bangalore-Munnar via NH7 : Ce road trip de 500 km vous fera traverser une série de cascades et de moulins à vent. L’autoroute est parsemée de magnifiques palmiers de chaque côté des routes. Les meilleurs sites touristiques en cours de route sont le barrage KRP à Krishnagiri, le parc Blossom Hydel et le sanctuaire de faune de Chinnar.

Delhi

Autoroute Delhi-Manali-Leh : L’un des meilleurs et des plus longs itinéraires de conduite du nord de l’Inde, cette route est aussi excitante que possible. Bien qu’il s’agisse d’un trajet long et difficile, la beauté des paysages du bas Himalaya en vaut la peine. Traversez Panipat, Ambala, Chandigarh et Kullu. Faites un détour par la charmante station de montagne de Shimla et profitez de la neige à Kufri. Vous pouvez également vous diriger vers le parc national du Grand Himalaya pour une promenade à travers la flore et la faune des montagnes.

Delhi à Agra via l’autoroute Yamuna : Si vous êtes un passionné de route, vous devriez prendre la route Delhi-Agra via Yamuna Expressway, la meilleure autoroute du pays, pour l’expérience pure de celui-ci ! L’autoroute est parsemée de certains des meilleurs dhabas du nord de l’Inde. Une étape incontournable en cours de route serait le circuit international de Buddh, le site indien des courses de F1.

Alors que l’industrie du voyage et du tourisme revenait à la normale, la deuxième vague de la pandémie a fait de nouveaux ravages. Comment, à votre avis, l’industrie touristique nationale peut-elle être reconstruite après la pandémie ?

L’industrie du voyage et du tourisme a été parmi les premières touchées en raison de la pandémie de COVID-19 et sera probablement parmi les dernières à se rétablir complètement. Après avoir subi des pertes estimées à Rs 125 lakh crores (selon CARE Ratings), une feuille de route concrète est nécessaire pour relancer l’industrie assiégée et l’aider à sortir plus forte dans le monde post Covid.

Avec le début des moussons, les voyages d’agrément ont progressivement commencé à prendre de l’ampleur en Inde. 50% de la population indienne se voit déjà administrer au moins une dose de vaccination. Au fur et à mesure que le nombre augmente, cela devrait encore stimuler le tourisme. Avec l’assouplissement des restrictions de voyage, nous constatons déjà une forte reprise dans les segments des voyages religieux, d’affaires et de loisirs. Le désir de voyage refoulé et le nombre décroissant de cas de Covid combinés à l’impulsion du gouvernement à l’industrie du voyage et du tourisme assureront une reprise exponentielle dans un proche avenir.

De plus, l’image des voyages internationaux reste limitée, en particulier les pays des États-Unis et de l’UE qui ont été durement touchés par le covid avec un nombre élevé de cas. Par conséquent, les voyages d’agrément internationaux devraient rester largement inaccessibles dans un avenir proche. Cependant, en raison du désir refoulé de voyager, les gens sont désormais enclins aux voyages d’agrément, de plus en plus de voyageurs internationaux se tournant désormais vers les voyages intérieurs pour leurs retraites de longue date et leurs projets de «voyage de vengeance». Le moment est bien choisi pour le boom des voyages intérieurs que le pays attendait !

Avec la saison des fêtes ici et la fin de l’année qui approche à grands pas, quelles tendances prévoyez-vous où (lieux) et comment les gens vont voyager ?

– Avec le début de la saison des fêtes, les gens ont hâte de prendre des vacances en famille, bien qu’avec une grande prudence. Les voyages religieux ont également repris lentement à travers le pays. La majorité des itinéraires du week-end au départ de Delhi, par exemple, sont centrés sur des destinations spirituelles telles que Haridwar et Mathura, car Shravan et Janmashtami se trouvent être la haute saison du pèlerinage.

– Par ailleurs, avec l’arrivée des fêtes de fin d’année avec Ganesh Chaturthi au mois de septembre, suivi de Navratri et Diwali, on s’attend à une nouvelle hausse de la demande de voyages d’agrément.

– Décembre, constituant les vacances de Noël et du Nouvel An ainsi que le temps propice dans la plupart des régions du pays, est la haute saison pour voyager en Inde. Cet hiver prochain, nous prévoyons une énorme augmentation des voyages d’agrément vers les destinations touristiques voisines. Les itinéraires les plus populaires pendant cette période sont Delhi-Manali, Delhi-Jaipur, Mumbai-Goa, Mumbai-Malvan, Bangalore-Goa, Bangalore-Gokarna, Hyderabad-Hampi et Chennai-Pondichéry.

La location de voitures devrait rester le moyen de transport préféré – un véhicule dédié et non partagé pour un trajet sûr et sécurisé. Chez Savaari, nous cherchons à étendre nos itinéraires déjà complets de 15 lakh en taxi à sens unique à 40 lakh au cours des prochains mois et à augmenter notre flotte et nos fournisseurs partenaires de 150 % supplémentaires pour faciliter les trajets quotidiens sûrs et sans tracas pour les personnes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.