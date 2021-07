Les voyages se réchauffent… malgré la tension Delta

Les actions des compagnies aériennes gonflent et se redressent… Eric Fry est optimiste sur le secteur du voyage… pourquoi Luke Lango pense que les craintes de la variante Delta sont exagérées… préparez-vous à des gains technologiques

Si vous pensiez que la vente massive de 2% de lundi dans le Dow Jones était mauvaise, vous auriez dû voir ce qui s’est passé avec les actions des compagnies aériennes.

Ci-dessous, nous examinons l’évolution des prix de lundi pour Delta, American et United. Ils ont respectivement perdu 3,7%, 4,1% et 5,5%.

(Et regardez American et Delta, tous deux en baisse de plus de 7% à un moment donné !)

Quant à ce qui se cache derrière la faiblesse, voici notre spécialiste macro et rédacteur en chef d’Investment Report, Eric Fry :

La peur de la variante delta du coronavirus semble être derrière la chute. Au fur et à mesure que les cas de la variante se multiplient, la peur d’un autre verrouillage grandit… et donc Wall Street et les investisseurs vendent des actions avant que des restrictions de voyage officielles ne soient annoncées.

Mais alors que la liquidation du secteur a été douloureuse, Eric pense que cela crée les bonnes conditions pour récompenser les investisseurs qui regardent au-delà de la peur et voient la situation dans son ensemble.

Retour à Éric :

Sur la base de la plupart des mesures empiriques, les réservations des compagnies aériennes et des hôtels ne se remettent pas simplement de leur dépression induite par le COVID – elles augmentent… La semaine dernière, Delta et American ont émis des perspectives optimistes grâce à un bond des réservations. Le dimanche 18 juillet, la Transportation Security Administration a contrôlé près de 2,23 millions de personnes dans les aéroports américains. C’est le plus depuis le 28 février 2020. Les nouvelles récentes de l’industrie européenne du voyage ont été tout aussi optimistes. Le 15 juillet, l’aéroport le plus fréquenté d’Europe, Londres Heathrow, a rouvert une piste et un terminal qui avaient été mis en veilleuse pendant plus d’un an.

J’étais l’un de ces voyageurs dimanche dernier – les aéroports étaient un zoo et mes vols étaient pleins à 100 %. C’était indiscernable de l’expérience de l’aéroport / du vol avant Covid.

***Malgré cette dynamique des réservations, les stocks des compagnies aériennes s’étiolent cet été

Pour illustrer, regardons les mêmes transporteurs que ci-dessus depuis début juin. Vous pouvez voir que cela couvre la chute du marché de lundi, ainsi qu’une forte reprise hier.

En l’espace d’environ six semaines, nous avons vu ces actions chuter entre 14 % et 20 %.

(Et encore, regardez American et Delta, tous deux en baisse de 28% à un moment donné !)

Est-ce mérité ?

D’une part, oui, la récente augmentation des cas de Covid-19 dans le monde est une menace pour les actions des compagnies aériennes à un moment où elles ont du mal à retrouver une rentabilité soutenue.

Par contre, non, nous ne sommes pas au même endroit qu’il y a un an. Ici aux États-Unis, 161 millions de personnes ont été complètement vaccinées. C’est 49,2% de la population (57% ont eu au moins une injection).

Et avec tout l’accent mis sur la variante Delta, il est important de noter que les rapports montrent que les personnes entièrement vaccinées sont largement protégées contre cette nouvelle souche. En fait, ce matin apporte des nouvelles que le New England Journal of Medicine a confirmé que deux doses de vaccins Pfizer ou AstraZeneca sont presque aussi efficaces contre la variante Delta que contre la variante Alpha.

Et tandis que les gros titres alarmistes sont occupés à claironner des gains de pourcentage de hausse des sourcils dans les nouveaux cas de Covid-19, il est essentiel de reconnaître que ces gains de pourcentage s’appuient sur un nombre de référence de cas absolu beaucoup plus faible.

Nous sommes à des kilomètres en dessous du nombre absolu de cas que nous avons vu en janvier. Vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous montrant les nouveaux cas et les décès.

Mais comme nous l’a montré lundi, nous pouvions absolument voir des ventes basées sur la peur qui se traduisent par des prix d’aubaine pour certains titres de voyage.

Oui, une pression de vente supplémentaire pourrait être à venir. Mais les pertes importantes de ces dernières semaines ont créé un point d’entrée attrayant pour les investisseurs à l’aise avec la volatilité.

Eric a recommandé plusieurs actions liées aux voyages pour ses abonnés Investment Report. Voici son avis pour ses abonnés, ainsi que pour tous les investisseurs envisageant un investissement sur le thème du voyage aujourd’hui :

La divergence frappante (entre les réservations des compagnies aériennes et les cours des actions des compagnies aériennes) résulte probablement du barrage sans fin de gros titres sur la «variante delta» du virus COVID qui se propage dans divers coins du monde, y compris certaines parties des États-Unis, où il se trouve maintenant la souche dominante du coronavirus. Quelle qu’en soit la cause, les données en temps réel du monde entier racontent l’histoire d’une résurgence de l’activité de voyage. Alors que la reprise mondiale des voyages devient de plus en plus indéniable, je m’attends à ce qu’elle et mes autres métiers liés aux voyages reprennent.

J’ajouterai que United Airlines a déclaré ses bénéfices mardi. Alors que l’entreprise fonctionne toujours à perte alors qu’elle se remet des blocages, ses revenus ont quadruplé par rapport à il y a un an.

*** Pendant ce temps, spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango convient que les craintes récentes concernant la variante Delta sont exagérées

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Exponential Growth Report. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, entraînant des rendements énormes pour les investisseurs.

Plus tôt cette semaine, il a envoyé aux abonnés une alerte flash sur l’explosion de la peur qui frappe le marché :

Nous sommes très confiants dans notre évaluation selon laquelle ce tour de Covid-19 ne sera pas aussi mauvais que les tours précédents. Certaines mesures de distanciation sociale pourraient revenir. Certaines choses peuvent fermer pendant quelques semaines. Mais toutes les restrictions liées à Covid-19 qui se produiront dans les semaines à venir seront mineur et éphémère – ils passeront, rapidement et sans causer beaucoup de dégâts, en partie parce que les gouvernements ne veulent plus tuer l’économie, en partie parce que les humains veulent être dehors et revivre leur vie, et en partie parce que nous, en tant que société, avons appris à s’adapter aux mesures de distanciation sociale et faire tourner le monde même lorsque les choses sont fermées.

Luke met son argent là où est sa bouche. Hier, il a recommandé une entreprise de fitness social à hypercroissance à ses abonnés au rapport sur la croissance exponentielle.

Par respect pour les abonnés de Luke, je ne révélerai pas le nom – mais plus important que cette recommandation spécifique est la perspective globale de Luke sur l’impact de toute cette peur sur la croissance et, par extension, sa spécialité, les actions à hypercroissance.

Retour à Luc :

Au cours des 12 à 24 prochains mois, Covid-19 continuera de se propager de manière aléatoire à travers le monde, s’accélérant à certains moments dans certaines régions et se calmant à d’autres moments dans d’autres régions. Lorsqu’un «point chaud» apparaît, les gouvernements réagiront de manière proactive pour endiguer la propagation via des masques, ou la distanciation sociale, ou dans les cas graves, des interdictions de voyager. De telles mesures ne seront pas à long terme. Ils seront de nature à court terme. Peut-être quelques semaines de port du masque, ou quelques semaines d’interdiction de voyager. Et, à cet effet, ils n’auront qu’un faible impact sur le comportement des consommateurs ou l’activité économique. Mais, lorsque vous continuez à avoir ces blocages et ces peurs à travers le monde, ce que vous créez est une série de “petites choses” qui constituent ensemble une “grande chose” qui supprimera systématiquement l’activité économique. Encore une fois, ce suppresseur ne sera pas important – mais il sera assez gros pour pousser l’économie mondiale dans une ère prolongée de croissance lente. C’est en fait génial nouvelles de nos actions.

Luke explique comment nous allons entrer dans un environnement économique de Boucle d’or caractérisé par une croissance faible, des taux bas et une reconcentration de la croissance des bénéfices dans des secteurs moins dépendants économiquement, comme la technologie.

Si vous vous demandez en quoi un environnement à faible croissance est bon pour les actions à hypercroissance, c’est compréhensible – c’est un peu contre-intuitif.

Luke explique que les actions technologiques d’hypercroissance n’ont pas besoin d’une économie surchauffée pour stimuler la croissance des bénéfices. En fait, une économie plus froide avec des taux d’intérêt plus bas profite aux actions technologiques car les coûts d’emprunt sont plus bas. D’un autre côté, les actions de valeur/cycliques à l’ancienne ont besoin d’une économie en pleine effervescence pour stimuler la croissance des bénéfices – elles ne bénéficient pas de rendements plus faibles.

Étant donné que nous nous dirigeons de nouveau vers un environnement de faible croissance et de taux bas, cela signifie un retour au régime de marché qui a défini les années 2010, à savoir des gains énormes des actions technologiques à hypercroissance par rapport aux gains médiocres des actions de valeur à l’ancienne.

Luke pense que cela a commencé en mai lorsque les rendements ont atteint un sommet. Compte tenu de cela, toute faiblesse que nous voyons dans les actions à hypercroissance est une opportunité d’achat à long terme.

Sur cette note, nous laisserons Luke avoir le dernier mot :

La meilleure chose que vous puissiez faire pendant les ventes massives à court terme est de faire preuve de patience, de laisser le marché faire son travail, puis d’intervenir et d’acheter la baisse de vos gagnants préférés à long terme.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg