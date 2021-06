Les voyageurs de Middleton Northamptonshire veulent un nouveau site pour camper | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un conseil avait examiné une proposition de cinq emplacements autorisés pour les voyageurs sur un terrain près de Middleton, dans le Northamptonshire. Cependant, les habitants du village ont fait valoir que le développement encouragerait les voyageurs des régions voisines à planter sur des terres non approuvées à proximité.

Et, comme le rapporte Northants Live, les plans ont été refusés par le comité de planification de la zone du North Northamptonshire Council pour Corby.

Le North Northamptonshire Council, dont la majorité des sièges sont détenus par des conseillers du parti conservateur, a déclaré que cette décision « empiéterait sur la campagne ouverte ».

Le rapport indiquait : « Le développement proposé empiétera considérablement sur la campagne ouverte et introduira une bordure urbaine nette dans un paysage ouvertement rural et tranquille qui modifierait de manière significative la nature du site d’application d’un champ ouvert non développé à celui d’un développement tentaculaire résidentiel.

“Un tel développement semblerait nettement isolé étant donné son éloignement physique d’un établissement et affectant la façon dont la campagne ouverte est vécue et comprise, ayant un impact sur la façon dont elle se rapporte au paysage environnant.

« L’aménagement proposé aurait un impact négatif important sur le paysage, le caractère et l’apparence de la région.

“La demande ne démontre pas que cet impact pourrait être atténué.”

Plus de 350 résidents ont soumis des objections aux propositions avant la réunion du conseil lundi.

Tom Pursglove, député conservateur de Corby et East Northants, a envoyé une soumission, tout comme un conseiller de Middleton.

Un résumé des raisons matérielles de planification des objections comprend :

Problèmes de sécurité routière, y compris l’augmentation du trafic Accès dangereux à proximité du virage aveugle de la route Le nombre de sites de voyageurs dans et autour de Middleton et de Cottingham Nuire à l’agrément visuel et au caractère rural de la zone Dommages à l’environnement, y compris l’impact sur la rivière Welland à proximité

Le conseil paroissial de Middleton a salué la décision.

Un porte-parole a déclaré: “Je tiens à préciser d’emblée que le conseil paroissial et les villageois de Middleton ne sont pas opposés aux voyageurs et nous reconnaissons que les besoins des voyageurs en emplacements autorisés doivent être satisfaits.

“Il y a eu un site de voyageur sur Ashley Road, approuvé pour une famille nommée et leurs personnes à charge depuis 2009 et un autre sur Corby Road hors de Cottingham et ils font partie intégrante de notre communauté locale.

“Le point de vue réfléchi du conseil paroissial est que le développement proposé est cependant incompatible avec les dispositions du cadre stratégique de planification nationale et de la stratégie commune de North Northants et, en tant que tel, le permis de construire devrait être refusé.”

Le conseil paroissial d’East Carlton s’est également opposé à la demande.

Il a déclaré dans sa réponse de consultation au conseil : « L’argument principal du demandeur est qu’il existe un besoin non satisfait de sites supplémentaires pour les gens du voyage dans l’arrondissement.

« Ce type de site ne répond pas à un besoin local non comblé mais crée une offre qui incite les Gens du voyage à s’installer sur le territoire.