Les voyageurs retournent à Trefusis Park à Plymouth après le départ d’un autre groupe | Royaume-Uni | Nouvelles

Les familles vivant dans les quartiers verdoyants de Mannamead et Laird à Plymouth, dans le Devon, ont exprimé leur colère après l’arrivée d’un groupe de voyageurs dans un parc – quelques jours après qu’un autre groupe a quitté le même site. Les résidents en ont marre du conseil, qui, selon eux, a “manqué à son devoir d’empêcher” les voyageurs de retourner au parc Trefusis.

Environ neuf caravanes et véhicules assortis sont arrivés vendredi, laissant à nouveau les promeneurs de chiens et les familles avec enfants réticents à utiliser le terrain de loisirs et l’aire de jeux.

Et un utilisateur de médias sociaux démissionnaire a écrit : “On dirait que nous ferions mieux de les accepter parce que le conseil ne semble pas faire grand-chose pour les arrêter.”

Un autre a déclaré: “Il était temps que le conseil ait mis en fourrière leurs véhicules pour intrusion.”

Le groupe de voyageurs précédent a quitté le parc après avoir reçu un avis de départ de 24 heures. Ils auraient été entrés après que des entrepreneurs effectuant des travaux sur une fuite d’égouts en cours aient laissé les portes ouvertes.

Mais, s’exprimant vendredi, un résident a déclaré à Plymouth Live: “Le conseil n’a pas simplement empêché les voyageurs de retourner dans le parc. J’adorerais que vous alliez chez eux et leur demandiez pourquoi les résidents ont des voyageurs dans les 10 jours suivant leur départ pour avoir un deuxième lot de retour après que le conseil n’a pas mis en place un poste [blocking entry].

« Après que la South West Water ait réparé le parc après une inondation, ils ont [the council] dit aux résidents qu’ils ne pouvaient pas remettre le poste car South West Water revenait pour terminer le travail après le départ du premier lot de voyageurs. Ils n’ont pas vu une seule camionnette de South West Water dans la rue depuis dix jours.

« Les résidents se sont plaints auprès des conseillers Andrea Johnson et Nick Kelly du report du poste, mais rien et ils ont maintenant un deuxième lot de voyageurs dans le parc. »

Les résidents ont déclaré que le groupe précédent avait brisé du verre sur l’herbe et ont déclaré avoir vu “beaucoup, beaucoup de chiens” sur le site.

Le conseil municipal de Plymouth, que le parti travailliste a perdu sans contrôle global cette année, a déclaré que le nouveau groupe serait expulsé.

Un porte-parole de l’autorité a déclaré: “Nous sommes au courant d’un campement non autorisé au parc Trefusis et avons effectué les contrôles de bien-être nécessaires.

« Parce que le tribunal nous a déjà donné la possession après un précédent campement à cet endroit plus tôt cette année, nous passerons directement à l’étape d’expulsion du processus.

« Plus d’informations sur la façon dont nous gérons les campements non autorisés sont disponibles ici : www.plymouth.gov.uk/newsroom/briefings/howwehandleunauthorisedtravellersites »