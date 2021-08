Les voyageurs s’affrontent avec les habitants après qu’un agriculteur ait pulvérisé du fumier de vache sur un terrain de camping | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des membres de la communauté tsigane, rom et itinérante (GRT) ont commencé à arriver pour l’événement de 250 ans à Kirkby Stephen, en Cumbria. Cependant, leur arrivée s’est heurtée à une confrontation tendue avec les habitants d’un bourg voisin.

Après qu’un de leurs sites de camping ait été aspergé de fumier de vache et séparé de rochers, les voyageurs ont installé leur camp dans un club de rugby voisin, suscitant la colère du club.

La direction de l’Upper Eden Rugby Club est restée furieuse après que la police leur a dit qu’elle ne pouvait pas fermer les portes pour empêcher d’autres personnes de passer.

C’était au cas où ceux qui pénétraient déjà sur le site devaient partir en cas d’urgence.

Un fidèle du club de rugby sans nom a écrit sur les réseaux sociaux : « Hier après-midi à 14h30, j’ai été contacté par le personnel de test de Covid pour m’informer que nous avions des voyageurs qui se sont installés au club de rugby.

“Je me suis immédiatement rendu au club et j’ai demandé le soutien des membres du club… il y avait deux policiers sur place.

« Le personnel de test Covid a quitté le site et nous avons fermé et cadenassé la porte, à ce stade, nous avons été confrontés à un grand nombre de voyageurs et une impasse s’est ensuivie.

« Il y avait un grand nombre de véhicules et de caravanes qui bloquaient la route.

“Nous avons demandé que les voyageurs sur le parking du Club soient évacués et renvoyés, la police nous a informés qu’il s’agissait d’une affaire civile et qu’elle n’avait aucun pouvoir pour déplacer les voyageurs.

“La police nous a rassurés qu’elle effectuerait des visites régulières au club pour surveiller la situation.

“Nous avons tenu notre réunion exécutive mensuelle hier soir (lundi) au Club et il y avait une forte présence policière, la police a délivré aux voyageurs un ordre de dispersion, ce qui signifie qu’ils doivent quitter le Club aujourd’hui ou leur véhicule sera saisi. et être retiré.

“Dire que nous ne sommes pas satisfaits de la situation est un euphémisme car nous sommes un club communautaire et nous accordons de l’importance à nos voisins, résidents et entreprises de Kirkby Stephen.”

Cependant, les voyageurs ont fait valoir qu’ils étaient victimes et ont déclaré qu’ils “ne faisaient aucun mal” et ont été contraints de se dresser au club de rugby car leur endroit habituel était souillé de fumier de vache.

La voyageuse Pauline Foster, 69 ans, a déclaré à MailOnline: “Il y a eu quatre ou cinq fourgons de police appelés et nous avons prévenu que nous serions expulsés rapidement.

“Ils ont pris des photos de toutes nos caravanes et véhicules et ont dit que si nous ne bougeions pas, nous serions facturés et si nous ne le payions pas, ils nous suivaient jusqu’à Appleby pour nous le procurer.

“Nous ne faisions aucun mal. La foire commence jeudi, nous serions donc rapidement passés à Appleby.

“La seule raison pour laquelle nous sommes venus ici, c’est parce que le site sur lequel nous avons séjourné pendant des années et des années était souillé de fumier de vache et sectionné de rochers par un agriculteur.

“C’est à l’extérieur du village de Nateby au milieu de nulle part et les gens du voyage ne font pas de mal là-bas.

“La discrimination et le harcèlement que nous subissons s’aggravent et s’il s’agissait d’une autre race ou culture, il y aurait un tollé, mais parce que c’est notre communauté, les gens laissent faire.”