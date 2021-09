Les voyageurs veulent sortir et dépenser, mais ne pas utiliser leurs économies en raison de la pandémie : Akash Dahiya, fondateur, SanKash

Voyager est différent pour différentes personnes. Certains voyagent pour faire une pause, d’autres pour se redécouvrir. Certains voyagent pour explorer de nouveaux endroits tandis que d’autres le font pour la nouveauté de celui-ci. Quelles que soient les préférences, le seul facteur qui reste constant est le coût du voyage. Qu’une personne voyage seule ou en groupe, l’étape immédiate après avoir choisi un lieu et vérifié sa disponibilité est de déterminer combien coûtera le voyage et de rassembler les fonds en conséquence. Pour être précis, il s’assure que le voyageur dispose de tous les fonds nécessaires en espèces et est prêt à distribuer. Les acteurs de la fintech du nouvel âge offrent de nombreuses alternatives qui peuvent faciliter la planification et l’exécution réussie d’un voyage. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Akash Dahiya, fondateur, SanKash a parlé de l’impact de la pandémie sur les voyages et le tourisme, sa reprise, les dernières tendances et plus encore. Extrait:

Autrefois considérée comme une industrie à feuilles persistantes, agnostique des hauts et des bas, a connu une catastrophe qui n’a jamais été anticipée par aucun pandit des affaires, le commerce du voyage a subi des changements massifs affectant presque toutes les parties prenantes.

Marchands de voyages: L’industrie indienne du voyage a une taille d’environ 40 milliards de dollars et avec environ 60% des services hors ligne par des agents de voyages, l’impact de la pandémie était différent pour différents agents en fonction de leur taille, de leur voyage et de leur position sur le marché. Par exemple, les agents de voyages de petite et moyenne taille (qui gèrent l’essentiel du volume) ont eu des impacts sur la base de leur modèle de fonctionnement, les agents du modèle 1 sont ceux pour qui le voyage est une activité secondaire ou tertiaire. impact sur les revenus des ménages et ont pu revenir plus rapidement dès le début de la reprise.

Les agents du modèle 2 qui travaillent uniquement en tant qu’agent de voyages ont été fortement impactés avec des revenus presque ZÉRO pendant la majeure partie de l’année 2020, ils ont pu survivre soit en fermant boutique et en survivant grâce à des économies dans le but de relancer ou de reprendre une autre entreprise / fonction de l’échelle qu’ils exploitaient. 50% d’entre eux ont transformé cette situation en une opportunité en utilisant leur clientèle captive existante et leur pension avec eux pour vendre des produits alternatifs comme l’assurance maladie, l’assurance vie, d’autres produits d’investissement ou même en passant à l’offre de services essentiels pendant le verrouillage. Cela leur a permis de rester en contact avec leur marché, de rester pertinents dans une certaine mesure et de revenir en force dès que la reprise était en vue.

L’impact majeur a été ressenti par l’OTA ou les grands acteurs hors ligne comme Thomas Cook, SOTC. Ils ont dû réduire considérablement leurs coûts de main-d’œuvre, ce qui a entraîné un sous-service de leurs clients pour le remboursement, ce qui a en outre entraîné un mécontentement, ce qui a finalement eu un impact sur les changements d’achat des clients dès l’ouverture du marché. De très gros joueurs, qui étaient suffisamment financés, ont pu survivre avec des licenciements importants, mais d’autres joueurs comme Travel Triangle, Trip Shelf, Yatra et d’autres qui étaient déjà stressés ne sont toujours pas en mesure de revenir et devront faire face à une route difficile.

Du côté des clients, bien que le volume d’achats soit déjà biaisé vers les agents de voyages hors ligne, les clients ont encore réalisé la valeur des agents lorsque l’annulation du voyage et les remboursements sont entrés en jeu, dès l’annonce du verrouillage. Les agents de voyages ont fait un effort supplémentaire pour obtenir les remboursements ou gérer les clients pour des objectifs à long terme, mais malheureusement, l’OTA et les grands commerçants ont vu leur NPS chuter de manière significative, entraînant une perte d’activité. Cette prise de conscience du côté du client a entraîné un changement dans les habitudes d’achat à mesure que les choses commençaient à s’améliorer. Les clients préfèrent désormais réserver par l’intermédiaire d’agents de voyages, car cela leur donne un visage sur lequel s’appuyer et une personnalisation qui prend en charge la sécurité, l’hygiène et l’assistance en cas de besoin. Ce changement s’est également traduit par des chiffres. Par exemple, les agrégateurs de voyages comme TBO (qui desservent la majorité des agents de voyages hors ligne pour acheter des stocks) ont déjà vu 85% des volumes pré-covid récupérés au mois d’août tandis que l’OTA recherche toujours 50% des volumes pré-covid.

Financièrement pendant cette période, les clients sont passés en mode ÉCONOMISER et DÉPENSER, ce qui signifie qu’ils veulent sortir et dépenser, mais ne pas utiliser leurs économies pour cela, car des périodes incertaines pourraient éventuellement avoir une incidence sur leurs revenus/salaires futurs. Appelez cela une demande refoulée ou un tourisme de revanche, le volume du côté intérieur est de retour avec des clients qui sortent et sont prêts à prendre une pause bien méritée. Nous sommes le seul point d’achat hors ligne de FinTech de voyage pour les voyages en tant qu’objectif, avons vu nos volumes augmenter de 3X par rapport à notre meilleur mois avant COVID. SanKash est devenu un partenaire privilégié de l’industrie car nous avons tenu bon et proposé nos services, tandis que la plupart des banques hésitaient à prêter pour les voyages.

Du côté des prix, nous constatons que les clients disposant d’un budget à dépenser pour des voyages en Europe dépensent le même montant sur des destinations nationales comme le Rajasthan. a commencé à revenir en novembre 2020. L’excédent dépensé va en fait à un petit vendeur national de ces destinations, qui dépend du tourisme, les fournissant et les aidant à couvrir leurs pertes de revenus en raison de la pandémie.

Bien qu’il y ait eu un revers en raison de la pandémie, dans combien de temps prévoyez-vous la reprise?

Nous avons commencé à assister à une reprise à partir d’octobre 2020, nous avons atteint nos chiffres pré-covid en janvier 2021 et en avril 2021, nous faisions 3X de notre volume par rapport à notre meilleur mois pré-COVID. Le deuxième confinement a remis la clé à molette mais cette fois la reprise a été encore plus rapide. Nous avons commencé à voir des applications à partir de juin, juillet représentant 80% de notre volume d’avril et nous prévoyons de dépasser notre volume mensuel le plus élevé en septembre 2021. En raison des vagues futures et du verrouillage, nous continuerons à voir ce schéma cyclique pendant quelques années jusqu’à nous atteignons le seuil de vaccination.

Veuillez souligner le parcours de Sankash depuis le début et vous faire le premier pas dans l’industrie.



Nous avons commencé sur un pied très solide avec OYO étant notre premier partenaire de voyage, puis 1500 voyagistes ont emboîté le pas. Nous sommes aujourd’hui fiers d’être associés en tant que seul acteur associé à de grands comptes clés comme Thomas Cook, SOTC, Veena World, Kesari, Balmer Lawrie et d’autres acteurs de taille moyenne/petite dans 40 villes indiennes.

Notre partenariat d’investissement stratégique avec le plus grand agrégateur de voyages du pays, TBO, nous a donné accès à 40 000 agents de voyages actifs répartis dans tout le pays. Nos partenaires financiers comme ICICI, Aditya Birla, Manappuram nous ont donné une ligne de prêt presque illimitée. Avec tous les partenariats et une liste de contrôle presque complète, nous avons réussi à augmenter notre cycle de démarrage au cours de la première année d’exploitation par le biais d’investisseurs providentiels et d’entreprises de renom.

Plus tard, nous avons pu négocier et nous mettre d’accord sur un tour de pré-série A avec des capital-risque de renom, mais en mars 2020, les investisseurs se sont retirés sur une feuille de conditions signée. Les 3 premiers mois ont été difficiles sans aucune idée de l’endroit où nous allions, mais au lieu d’attendre que les choses s’améliorent, nous avons décidé d’accélérer et de travailler sur notre portefeuille de produits afin d’être prêts lorsque les choses s’amélioreront. La stratégie a porté ses fruits, car nous avons pu lancer des campagnes de reconquête exclusives sur le marché avec nos partenaires, et lancé 4 services pendant cette période, ce qui nous a permis de pérenniser des revenus.

Cependant, comme la plupart des entreprises de la verticale, le temps était impitoyable et nous avons dû licencier un peu de notre main-d’œuvre, mais avec cela, nous avons pu réduire les coûts de près de 80% et rester à flot. Avec le retour du volume, notre main-d’œuvre est de retour à plein régime avec de nouvelles embauches dans toutes les villes et maintenant avec le sentiment des investisseurs qui tend vers la positivité, nous attirons l’intérêt des investisseurs pour financer.

Akash Dahiya_Co-fondateur et PDG de Sankash

À quel genre de nouvelles tendances assistez-vous depuis ces derniers mois ?



Comme mentionné, la tendance ÉCONOMISER et DÉPENSER parmi les clients est une tendance très forte à laquelle nous assistons, nous constatons également une forte demande en matière de normes d’hygiène et de sécurité de la part des clients.

Il y a également un changement de perception pour la consommation de quelques produits avec un exemple concret de « l’assurance » qui était auparavant un produit push avec seulement quelques pays le demandant comme une exigence obligatoire pour le visa mais maintenant avec presque tous les pays le font ou le feront obligatoire et auto-réalisation parmi les clients eux-mêmes, ce qui en fait une vente facile maintenant.

Nous constatons également un changement dans le comportement d’achat des clients, les clients antérieurs ont tendance à ignorer les petits caractères, TnC des réservations qui les ont impactés en cas d’éventualité comme les blocages, aujourd’hui les clients veulent tout en noir et blanc, les impressions pour les clients ne sont plus “amende”. Enfin, compte tenu de la demande des clients, les agents de voyages qui ignoraient les destinations nationales explorent et organisent désormais des destinations dans le pays, ce qui a un impact significatif sur l’expérience client.

Quels types de forfaits les touristes préfèrent-ils réserver ?



Les clients à la recherche de forfaits nationaux avec des normes de sécurité élevées et sans compromis sur le budget, sont prêts à opter pour des vacances nationales de premier ordre qui auraient autrement été des vacances internationales économiques.

Nous constatons également un changement d’orientation avec le « SHOPPING » qui occupe le devant de la scène par rapport à d’autres activités comme les sports nautiques et l’aventure. Les clients demandent plus de temps libre et de connaissances sur les marchés de leur destination et demandent un crédit supplémentaire pour financer leur appétit d’achat. De plus, la peur du vol s’estompe, car les gens choisissent désormais des destinations moyen-courrier et préfèrent l’avion comme choix.

La réservation de voyage cette année a-t-elle augmenté ou diminué pour la saison des fêtes par rapport à l’année dernière ?



Dans l’ensemble, les réservations sont faibles par rapport à 2019, mais pour SanKash, c’est la haute saison de tous les temps avec le plus grand nombre de demandes par mois.

La catégorie des prêts de voyage devient un succès auprès des consommateurs pendant la pandémie. Quelles sont les ventes de votre mère en termes de prêts de voyage ?



En moyenne, chaque mois, nous voyons environ 5 crores INR de demandes arriver, mais étant donné les faibles taux d’approbation dus au voyage comme objectif, nous perdons une grande partie de notre entonnoir. Nous pourrons l’améliorer de manière significative avec une amélioration de la confiance parmi les banques pour les prêts dans cette catégorie. Cependant, ce volume est encore environ 2 fois supérieur à notre volume d’avant covid.

Dans quelle mesure pensez-vous que les consommateurs et les partenaires de voyage s’échauffent à votre idée du concept de voyage d’abord, payez plus tard ?



Se référant à nouveau au mode ÉCONOMISER et DÉPENSER, il s’agit d’un phénomène courant que nous avons vu dans le passé, qu’il s’agisse d’explosions de tours jumelles du 11 septembre ou de l’effondrement du marché de 2008, les clients passent en mode épargne et cela crée une demande naturelle pour les produits BNPL (Achetez maintenant, payer plus tard). Cette fois, avec de très grands acteurs connus, ils ont lancé des services et se sont fait une forte présence sur le marché indien des prêts.

Avez-vous suffisamment de concurrence dans votre industrie?



Nous ne sommes pas en concurrence, nous complétons l’écosystème de part et d’autre des voyagistes et des partenaires financiers en étant un acteur neutre. Avec la promesse d’avoir les taux d’approbation les plus élevés, les meilleurs produits et les clients les moins risqués. Nous n’avons rencontré aucune concurrence directe dans les points de vente hors ligne pour le voyage.

Des derniers développements ?



Pariant sur l’avenir, nous constatons des sentiments positifs sur la verticale, avec quelques grandes introductions en bourse dans des pipelines et des activités similaires en dehors de l’Inde montrant des signes de reprise significative, nous constatons beaucoup d’intérêt de la part des investisseurs internationaux et du gouvernement. Un très grand gouvernement (un groupe métropolitain de ville) nous a invités à installer SanKash dans leur pays et l’un des grands accélérateurs basés aux États-Unis a été présélectionné et nous a invités à faire partie de leur cohorte, tout cela valide finalement le modèle SanKash et la reprise dans le verticale

Quels sont les plans de croissance pour les 5 prochaines années ?



En nous concentrant sur l’augmentation de la productivité de nos partenaires de 5X et le doublement de notre taux d’activation mensuel, nous prévoyons de servir 1 million de clients d’ici la 5e année et avons un portefeuille de prêts de 5 000 crores INR. De plus, dans l’optique d’atteindre la rentabilité opérationnelle au cours des 3 prochaines années, nous prévoyons de doubler notre base de marchands de 50 % tous les 6 mois et une fois que nous aurons atteint tout cela, nous serons encore en train de gratter la surface de plus de 250 millions de transactions.