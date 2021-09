Les VPN n’ont jamais été aussi populaires parmi les travailleurs à distance

Pour les travailleurs à distance, la question de la sécurité a toujours été urgente, et un nouveau rapport a révélé que la majorité utilise désormais un réseau privé virtuel (VPN) pour sécuriser leurs connexions lorsqu’ils travaillent à distance.

En interrogeant quelque 1 000 adultes travaillant à distance et ayant accès à un ordinateur de travail aux États-Unis, YouGov a constaté qu’un peu plus de la moitié (52 %) utilisent un VPN tout le temps. 14% l’utilisent parfois, tandis que 15% l’utilisent « rarement ». Un autre 15% n’utilise jamais la solution, tandis que les 4% restants ne le savent pas.

En ce qui concerne les affaires privées, l’utilisation du VPN n’est pas aussi populaire, mais un tiers (32 %) a déclaré utiliser un VPN au moins parfois, 13 % d’entre eux déclarant en utiliser un tout le temps.

Le travail hybride était une véritable grâce salvatrice pour la plupart des entreprises, une fois le verrouillage entré en vigueur. Cependant, dans de nombreux cas, cela s’est fait au détriment de la sécurité. Les entreprises fermaient les yeux sur la sécurité afin de continuer à fonctionner, risquant des incidents majeurs, des pertes d’activité, une réputation en ruine et de lourdes amendes.

Défis de sécurité pour les travailleurs à distance

Les employés utiliseraient des appareils obsolètes pour le travail, opteraient pour le Shadow IT, ignoreraient les politiques de cybersécurité et ignoreraient les avertissements des experts car cela gênerait leur travail, selon l’étude.

Maintenant, près de deux ans après le début de la pandémie, il est clair que le travail à distance ne disparaîtra pas de sitôt et que les entreprises s’adaptent. Outre l’utilisation d’un VPN, les employés sont encouragés à utiliser un appareil distinct pour le travail, à maintenir cet appareil à jour et à n’utiliser que des logiciels approuvés.

Les organisations consacrent de plus en plus de leurs budgets informatiques à la prise en charge de leur main-d’œuvre distante avec du matériel et des logiciels, mais aussi avec une formation et une éducation sur la façon de rester en sécurité tout en travaillant loin des limites de leurs réseaux d’entreprise.