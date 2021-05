Les VPN pour les transactions cryptographiques en valent-ils la peine ?

Comparer

Le texte ci-dessous est un article publicitaire qui n’a pas été écrit par des journalistes de Cryptonews.com.

Les crypto-monnaies et la confidentialité vont souvent de pair, car la première a été créée dans le but de résister à la censure. Cependant, de nombreuses crypto-monnaies ne vous aident pas réellement à préserver votre vie privée au-delà du partage de vos données personnelles avec les autorités ; Les transactions peuvent toujours vous être tracées de différentes manières. Par conséquent, si vous souhaitez vous protéger des regards indiscrets, il est utile de prendre quelques précautions supplémentaires lors du trading de crypto-monnaies.

Comment les VPN peuvent-ils aider ?

Premièrement, pour clarifier les définitions : un VPN, ou réseau privé virtuel, fonctionne en étendant un réseau privé à travers un réseau public, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des données sur des réseaux publics ou partagés comme si leurs appareils informatiques étaient directement connectés au réseau privé . En réalité, un VPN vous connecte simplement à un autre réseau qui peut être situé ailleurs ; par exemple, les VPN sont souvent utilisés pour contourner les restrictions géographiques sur certains services en ligne.

Cependant, étant donné que vous êtes connecté à un autre réseau, retracer son activité jusqu’à vous est plus difficile qu’il ne le serait normalement. Premièrement, votre véritable adresse IP est masquée par celle fournie par le nouveau réseau. De nombreux VPN de haute qualité, tels que NordVPN , utilisez le cryptage pour protéger les données que vous envoyez contre une éventuelle interception. Tout cela rend la tâche encore plus difficile à quiconque cherche à vous trouver.

Enfin, le facteur le plus important de tous est peut-être une politique de non-journalisation. Habituellement, votre fournisseur d’accès Internet (FAI) peut voir ce que vous faites en ligne. Lorsque vous utilisez un VPN, votre FAI n’a pas accès à ces informations ; le VPN obtient cet honneur à la place. Avec d’innombrables façons dont ces données peuvent être utilisées à mauvais escient, il est important de savoir si le fournisseur VPN conserve ces données ou non. Une politique de non-journalisation signifie qu’ils ne le font pas. NordVPN est un leader du marché à cet égard : comme ils ne conservent pas de journaux de votre activité en ligne, ils ne peuvent pas suivre les sites Web que vous avez visités, la quantité de données que vous avez transférées ou si vous avez téléchargé quoi que ce soit, non même «Optimisez votre expérience de navigation», comme de nombreux autres services prétendent le faire.

Vaut-il la peine d’avoir un VPN ?

En fin de compte, si vous tenez à votre vie privée, oui. Il existe des VPN gratuits, mais lorsque vous ne payez pas pour un service, le fournisseur doit compenser d’une manière ou d’une autre. Dans la plupart des cas, il s’agit de vendre vos données privées, ce qui signifie que les VPN gratuits n’offrent généralement pas de politiques de non-journalisation. Les VPN payants sont plus privés et sécurisés de par leur conception, simplement parce qu’ils peuvent se le permettre; Et pour rester compétitifs, ils doivent offrir les meilleurs services de l’industrie.

De plus, lorsque vous faites vos recherches, vérifiez si le VPN est légalement tenu de fournir vos données à des tiers. NordVPN est basé au Panama, ce qui signifie qu’il n’est pas sous les juridictions de l’UE ou des États-Unis qui peuvent appliquer ces règles.

Ce qu’un VPN ne peut pas faire

Il y a certaines choses que même le meilleur VPN ne peut pas gérer. Si votre objectif est une confidentialité totale, vous devriez vous tourner vers des services supplémentaires, distincts d’un VPN, pour gérer cela. De plus, si vous décidez de publier des informations révélatrices en ligne, il n’y a rien qu’un VPN ou tout autre service puisse faire pour vous.

Les VPN ne doivent pas non plus être utilisés comme moyen de dissuasion contre les logiciels malveillants. Si vous décidez de télécharger des logiciels malveillants, sciemment ou non, un VPN ne peut pas vous interdire de le faire. C’est pourquoi vous devez être prudent, mais également utiliser des mesures de sécurité supplémentaires.

En conclusion, faut-il utiliser un VPN pour trader des crypto-monnaies ? Cela dépendra de vos propres besoins. Mais si vous le faites, faites preuve de diligence raisonnable et choisissez judicieusement ; Il y a une raison pour laquelle NordVPN est considéré comme l’une des meilleures offres du secteur. Couvrant 59 pays avec plus de 5 400 serveurs, il est surtout connu pour ses fonctionnalités de cybersécurité robustes, et c’est exactement ce dont vous avez besoin si vous êtes sérieux au sujet de la sécurité cryptographique.