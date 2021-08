Les VPN sont complètement cassés dans Android 12 Beta 4

in

Bien qu’il soit assez facile de faire fonctionner la version bêta d’Android 12 sur n’importe quel appareil Pixel récent, ce n’est pas quelque chose que chaque utilisateur devrait faire. Chaque mise à jour apporte une nouvelle série d’améliorations à la stabilité du système, mais des problèmes peuvent survenir en cours de route. Si vous vous êtes précipité pour installer la bêta 4 cette semaine, pour découvrir que votre fidèle VPN ne fonctionnait plus, sachez simplement que vous n’êtes pas seul.

Selon un long fil Reddit sur r/Android_Beta, les VPN sont complètement bloqués dans la version la plus récente d’Android 12. Ce bogue est soutenu par un fil sur le suivi des problèmes de Google, qui a presque tous les services VPN sous le soleil répertoriés comme n’étant plus fonctionnement. Les commentateurs notent que, bien que les applications agissent comme si votre téléphone était connecté, aucun trafic n’est jamais redirigé via le VPN. Le client auquel vous vous abonnez ne semble pas avoir d’importance – pour le moment, aucun d’entre eux ne fonctionne correctement.

Après avoir initialement marqué le bogue comme obsolète, Google a répondu sur Issue Tracker avec la déclaration suivante :

Nous avons pu reproduire le problème sur la version publique Android Developer Preview. Cependant, le problème n’est pas reproductible sur notre version de développement interne (qui est en avance sur la version publique). Veuillez le tester sur la prochaine version publique et laissez-nous savoir si vous rencontrez toujours des problèmes.

En d’autres termes, parce que ce bogue a déjà été corrigé dans la prochaine version d’Android 12 – probablement une version candidate – il n’y a rien à faire. Si Google s’en tient à ce calendrier, toute personne exécutant la version bêta 4 devra soit revenir à une version précédente d’Android, soit attendre un correctif dans une future mise à jour qui pourrait prendre jusqu’à un mois.

Depuis ce message, Google a depuis mis à jour et attribué le problème, plutôt que de le marquer comme obsolète, bien qu’il n’y ait pas d’autres déclarations de la société. Compte tenu de la portée d’un bogue comme celui-ci, nous pourrions voir une mise à jour incrémentielle très bientôt. Après tout, les VPN ne sont pas seulement faits pour naviguer dans le contenu bloqué par région et cacher votre activité en ligne. De nombreux lieux de travail utilisent des clients VPN pour les travailleurs distants, ce qui en fait une solution encore plus critique qu’elle ne l’était déjà.

