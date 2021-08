Les “vraies couleurs” du prince Harry montrées alors que les hôtes australiens interrogent la définition de la confidentialité au milieu des plans de film | Royale | Nouvelles

L’animateur de Sky News Australia, Andrew Bolt, s’est entretenu avec l’écrivain Sophie Elsworth pour discuter de la dernière entreprise Netflix du duc de Sussex, Heart of Invictus, qui suivra la vie de Harry et des participants aux jeux. Considéré comme ayant commencé à tourner en novembre pour les jeux du printemps 2022, M. Bolt a embroché le prince Harry qui avait demandé la « vie privée » des médias britanniques et participait pourtant à un documentaire qui filmerait ses « bonnes actions ». Mme Elsworth a accepté et a lancé une diatribe, curieuse de savoir si la définition de la vie privée était différente pour le couple.

S’exprimant sur Sky News Australia, M. Bolt a discuté du nouveau documentaire Netflix qui devrait publier plusieurs épisodes l’année prochaine.

M. Bolt s’est écrié: “Sophie, pouvez-vous m’expliquer un vrai mystère, le prince Harry et Meghan Markle disent qu’ils ont fui la Grande-Bretagne pour obtenir la confidentialité des médias indiscrets.

“Mais ils viennent maintenant en Grande-Bretagne avec leur propre équipe de tournage pour un documentaire afin de filmer toutes les bonnes actions.

« Sophie, je suis un peu perplexe si leur définition de la vie privée est quelque peu différente de la mienne ? »

M. Elsworth a répondu: “Et le mien Andrew, je veux dire, sérieusement, ce couple privilégié éveillé et narcissique n’a rien fait d’autre que de se mettre sous les projecteurs depuis qu’il a fui le Royaume-Uni.

“Vous savez, ils ont fait des podcasts, ils ont fait des livres, ils ont fait des histoires de sanglots avec Oprah, je veux dire que ça continue encore et encore, Andrew.

“Je pense que beaucoup de gens en ont marre d’avoir de leurs nouvelles, je sais que je le suis certainement.

“Mais vraiment, je veux dire, ils respecteront la confidentialité, se mettant sous les projecteurs en s’inscrivant à Netflix, Spotify, je veux dire, Andrew continue encore et encore.

“Où il va filmer le début des Invictus Games.

“Harry fait ces Invictus Games en tant que” G Up “pour les jeux qui ont été annulés cette année à cause de Covid.”

Mais lors d’une attaque cuisante, M. Rae a déclaré: “C’est un autre exemple où lui et sa femme ont à nouveau violé leur vie privée.”

Le prince Harry a effectué deux tournées en Afghanistan et a créé les Jeux Invictus en 2013 pour les militaires blessés.

Les matchs de 2020 et 2021 ont été reportés en raison de la pandémie et les matchs ont redémarré début 2022.