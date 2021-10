Les « vraies femmes au foyer de Beverly Hills » sont-elles maudites ? À l’intérieur du mois désastreux et traumatique du casting

Octobre a été loin d’être un bon mois pour le casting des Real Housewives of Beverly Hills. Tout au long du mois, les acteurs passés et présents ont été en proie à des poursuites, à des drames familiaux et à un cambriolage incroyablement effrayant. Considérant que tous ces événements se sont produits au cours du même mois, cela soulève la question : les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sont-elles maudites ?

Alors que la saison actuelle de RHOBH touche à sa fin, le drame de la distribution s’est considérablement intensifié hors écran. Rien qu’en octobre 2021, il y a eu de nombreuses histoires concernant des membres du RHOBH, et les rapports ont tous des nuances négatives pour les femmes au foyer impliquées. Ces rapports concernaient des membres de la distribution actuelle, dont Dorit Kemsley, Lisa Rinna et Erika Girardi, et ceux qui ont déjà joué dans la série Bravo tels que Lisa Vanderpump, Denise Richards, Teddi Mellencamp Arroyave et Yolanda Hadid.

Maintenant, il n’est pas inhabituel d’entendre parler des diverses questions juridiques ou personnelles d’une femme au foyer en particulier. Mais, le fait que ces problèmes liés aux femmes au foyer se soient tous produits l’un après l’autre tout au long du mois d’octobre a certainement fait sourciller quelques personnes.

Le drame de Denise avec l’ex Charlie Sheen

(Photo : Walter McBride/Corbis via .)

L’ancienne star de RHOBH Denise Richards n’a pas reçu la décision qu’elle espérait au milieu de sa bataille pour la pension alimentaire avec son ex, Charlie Sheen. Début octobre, la demande de Sheen de cesser de payer une pension alimentaire pour ses deux filles qu’il partage avec Richards, Sami, 17 ans, et Lola, 16 ans, a été acceptée. Selon Page Six, Richards a été « aveuglée » par la décision et qu’elle était « très attristée ». Une source a également affirmé à la publication que l’ancienne personnalité de Bravo avait l’impression que son ex-mari « manipulait » la situation.

Développements du procès de Lisa Rinna

Plus tôt cet été, Lisa Rinna a été poursuivie par Backgrid, une agence qui représente les paparazzis à travers le pays, pour 1,2 million de dollars pour avoir publié des photos de paparazzi d’elle-même. Rinna a parlé du procès pour la première fois début octobre et a fait la lumière sur la situation. Dans son interview avec le LA Times, elle a expliqué qu’elle a toujours eu une relation « symbiotique » avec les photographes, ce qui a rendu le procès d’autant plus surprenant pour elle.

« J’ai été gentille, je ne me suis jamais battu avec eux, je ne les ai jamais fuis. Mes enfants ont grandi avec eux en sautant des buissons à Malibu », a-t-elle déclaré à la publication. « Nous avons eu de très bonnes relations avec la presse et les paparazzi. C’est pourquoi cela me choque tellement. » Rinna a ensuite déposé sa propre réponse juridique au procès, affirmant que Backgrid « profite » de la loi sur le droit d’auteur.

Le drame juridique de Yolanda avec Zayn Malik

Dans l’un des développements les plus choquants de Housewives ce mois-ci, l’ancienne star de RHOBH Yolanda Hadid a accusé Zayn Malik, qui était auparavant en couple avec sa fille Gigi Hadid, d’agression. Elle a allégué qu’il l’avait poussée « dans une commode, provoquant une angoisse mentale et une douleur physique ». Yolanda a également affirmé qu’il l’avait traitée de plusieurs insultes et l’avait qualifiée de « f-king salope hollandaise ».

Malik a publié une déclaration dans laquelle il a « catégoriquement » nié les affirmations de Yolanda. Mais, peu de temps après l’annonce du problème, l’ancien chanteur de One Direction a été inculpé de quatre infractions pénales liées à l’affaire. Il n’a pas contesté les accusations mercredi.

Les problèmes juridiques en cours d’Erika

Les problèmes juridiques en cours d’Erika Girardi ont été bien documentés à la fois sur RHOBH et dans les médias. Tout au long de la réunion de RHOBH, Girardi a traité les réclamations contre elle-même et son ex-mari, Tom Girardi. Tom fait face à de multiples poursuites et est accusé d’avoir détourné des millions de dollars destinés aux survivants d’un accident de Lion Air.

À la mi-octobre, Bravo a été cité à comparaître pour des images non diffusées de Girardi, également connue sous le nom d’Erika Jayne, par Page Six. Jay Edelson, l’avocat en charge de l’affaire, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes très confiants que Bravo dispose d’informations qui nous seront utiles dans nos efforts pour récupérer l’argent des clients volé par Tom Girardi. » Edelson a poursuivi: « Cela comprend des images non diffusées d’Erika et Tom. Et cela comprend des preuves documentaires, y compris les contrats qu’Erika a conclus pour être sur les vraies femmes au foyer et la correspondance par courrier électronique et texte avec l’équipe Bravo. Nous espérons que Bravo choisit une voie de coopération au lieu d’utiliser cette tragédie pour augmenter les cotes d’écoute et faire fortune. »

La maison de Dorit est envahie

(Photo : Jon Kopaloff/WireImage/.)

Une épreuve effrayante a eu lieu fin octobre chez Dorit Kemsley. Trois hommes se seraient introduits par effraction chez elle à Encino, en Californie, mercredi soir. Elle aurait été détenue sous la menace d’une arme à feu et les voleurs auraient été victimes d’articles d’une valeur de milliers de dollars. Ses deux jeunes enfants, Phoenix et Jagger, étaient à la maison au moment du cambriolage mais n’ont pas été blessés et ne seraient pas au courant de ce qui s’est passé. Quelques jours après l’incident, Kemsley a publié une déclaration sur Instagram.

« Ma famille doit maintenant commencer le processus de guérison », a-t-elle écrit. « Je me suis immédiatement remis au travail car je veux que notre famille revienne à la normale le plus tôt possible. Avec l’amour et le soutien de mon mari, de ma famille incroyable, de mes amis, de mes fans et de mes followers, je suis convaincu que c’est la bonne chose chose à faire pendant que je travaille de manière indépendante sur le traumatisme. Je suis très reconnaissant envers le LAPD pour ses soins et son attention. Merci encore pour tout votre soutien. «

Le mari de Teddi est sous le feu

Bien que Teddi Mellencamp Arroyave ne soit pas sur RHOBH, elle fait toujours la une des journaux. Bien que ce ne soit pas pour la meilleure des raisons. Son mari, Edwin Arroyave, a une société de sécurité, Skyline Security. Fin octobre, il a été allégué que la société d’Edwin avait arnaqué les personnes âgées en les maintenant dans des programmes coûteux sans pouvoir annuler le service. Ni Teddi ni Edwin ne se sont prononcés sur les allégations.

Le scandale Puppygate de Lisa Vanderpump revisité

Le scandale Puppygate de Lisa Vanderpump est celui qui ne mourra tout simplement pas. Lors de la sortie de Not All Diamonds and Rosé de Dave Quinn le 19 octobre, un nouveau développement a été fait dans l’affaire qui a pris d’assaut la saison 9 de RHOBH. Dans le livre, le producteur exécutif de RHOBH, Chris Cullen, a affirmé que Vanderpump avait divulgué l’histoire de Lucy Lucy Apple Juicy, le chien que Kemsley a adopté de Vanderpump Dogs mais a ensuite été donné à une autre famille (le chien s’est ensuite retrouvé dans un refuge pour tuer mais a été récupéré par Vanderpump Dogs), aux médias. Vanderpump a fermement affirmé le contraire sur RHOBH et le drame entourant l’histoire a conduit à sa sortie de la série.

