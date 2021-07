Les vraies femmes au foyer de Karen Huger de Potomac discutent de l’état de sa relation avec Gizelle Bryant

Le premier aperçu de la saison 6 de Real Housewives of Potomac semblait indiquer que la teinte Karen Huger-Gizelle Bryant n’était pas encore terminée. Dans la bande-annonce, on entend Huger dire: “Chérie, tu t’es fait traîner, puis tu l’as laissé rentrer, et il t’a encore traîné.” De même, on voit Bryant taper sur la table en disant à Huger : « Je veux que Ray paie ses factures ! Cependant, dans sa récente interview, Huger a concédé qu’il faut la capacité de Bryant « à faire ce qu’elle fait sans aucune conscience » pour faire de la série ce qu’elle est.