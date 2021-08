Les vraies femmes au foyer de Leah McSweeney de New York se penchent sur le débat concernant les discussions en direct d’Eboni K. Williams sur la race

L’une des croyances inflexibles des fans en ligne est, en fait, que The Real Housewives of New York est une émission de télé-réalité légère que les gens utilisent pour échapper aux problèmes du monde réel, pas pour les amener. Le côté opposé du débat, cependant, a souligné que les problèmes graves ne sont pas exactement hors de la table de l’émission (c’est-à-dire l’image corporelle, l’alcoolisme, etc.). Principalement, ils se demandent si les vraies femmes au foyer sont censées parler de la vie et des sentiments réels de ces femmes, alors pourquoi Eboni K. Williams ne devrait-elle pas parler de la race si elle se sent à l’aise de le faire?