Le rôle de Mary Cosby en tant que chef de son église First Lady of the Faith Temple a fait sensation parmi les fans lors de la première saison de Real Housewives of Salt Lake City. Elle a affirmé avoir hérité d’une grande quantité de richesses, d’entreprises, de propriétés et même de son propre mari de sa défunte grand-mère, qui a d’abord dirigé leur église.