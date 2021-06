Les vraies femmes au foyer d’Eboni K. Williams de New York font une pause pour la santé mentale au milieu d’épisodes controversés diffusés

Je ne peux pas dire que je blâme Eboni K. Williams. Dans l’épisode d’hier soir, sa conversation avec Luann de Lesseps et Ramona Singer est rapidement passée d’une discussion sur le langage formel à une dispute sur la race et l’éducation qui pourrait déborder dans le discours public. Williams avait dit qu’elle était la femme la plus instruite à la table et a appelé Singer pour sa “fragilité blanche”, mettant en colère de Lesseps, qui a ensuite fait allusion à Williams comme étant une “femme noire en colère”.