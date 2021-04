Les vraies personnalités du prince William et de Kate Middleton mises en évidence par le verrouillage | Royal | Nouvelles

Jennie Bond, ancienne correspondante royale et auteure de la BBC, a expliqué au Times comment elle et le public perçoivent le duc et la duchesse de Cambridge. «Tous les appels de Zoom que William et Kate ont faits les montrent sous un très bon jour», a déclaré Mme Bond.

«Habituellement, vous en voyez juste un tout petit peu à la télé ou une image dans le papier ou autre.

«Mais vous avez l’impression que grâce à leur travail en ligne, vous avez un aperçu de leur vraie personnalité, à l’intérieur de leurs maisons.

«Ils semblent beaucoup plus naturels et Kate apparaît comme très compétente et compatissante.»

Le mois dernier, Kate a suscité la polémique en visitant la veillée de Sarah Everard en plein lock-out.

Dame Cressida Dick, la commissaire de la police métropolitaine, a défendu la visite en affirmant qu’elle faisait partie du travail officiel de la duchesse.

«Je pense qu’elle a joué un blinder», a ajouté Mme Bond.

«Elle est maintenant largement admirée en tant que personnalité publique et je pense qu’elle démontre qu’elle est très en contact avec l’humeur du pays.»

Kate a également annoncé la sortie de son livre de photographies « Hold Still » à la fin du mois dernier, offrant au public une chance d’avoir une nouvelle perspective sur la duchesse.

Dans l’introduction du livre, elle a écrit: «Lorsque nous repenserons à la pandémie du COVID-19 dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés – les êtres chers que nous avons perdus, l’isolement prolongé de nos familles et amis. et la pression exercée sur nos principaux travailleurs.

«Mais nous nous souviendrons également des aspects positifs: les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé de tous les horizons, et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle norme.

«Grâce à Hold Still, je voulais utiliser le pouvoir de la photographie pour créer un enregistrement durable de ce que nous vivions tous – pour capturer les histoires d’individus et documenter des moments importants pour les familles et les communautés alors que nous vivions la pandémie.

Mme Bond a poursuivi: «Je pense que ce que William et Kate ont démontré, c’est que vous pouvez avoir un impact beaucoup plus grand si vous vous élancez sur un plus petit nombre de causes.»

Elle croit en l’avenir, Kate s’en tiendra à des sujets moins ou non controversés tels que la santé mentale et le développement de l’enfant.

Elle a ajouté: «Elle est naturellement engagée et apparaît comme authentique parce qu’elle est vraiment intéressée par les sujets qu’elle a épousés.»

«Je pense qu’elle sera assez sage pour s’en tenir à des questions tout à fait spécifiques à sa personnalité et à ses connaissances.»