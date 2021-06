Les vraies raisons pour lesquelles les gauchistes californiens sont terrifiés par le virus AR-15 ⋆ 10z

par Brandon Smith, Alt Market :

La semaine dernière, un juge de district américain en Californie a annulé l’interdiction de 30 ans imposée par l’État aux fusils semi-automatiques de grande capacité, que les gauchistes qualifient d’« armes d’assaut ». Le juge a qualifié l’interdiction d’inconstitutionnelle (ce qui est le cas). En réponse, les médias progressistes ont perdu leur esprit collectif, hurlant d’horreur à l’idée que les fusils AR-15 soient légaux dans les frontières de leur État socialiste utopique soigneusement entretenu. Leur réaction la plus couramment exprimée semble être la peur.

La peur est rarement une chose rationnelle. Lorsqu’une personne opère sur la base de la peur, elle a tendance à prendre des décisions terribles et à soutenir des causes et des lois oppressives. La peur mène à une obsession du contrôle. Les personnes craintives ont également tendance à rechercher de grandes foules d’autres personnes terrifiées afin qu’elles puissent se sentir en sécurité et anonymes. Ils veulent pouvoir agir impulsivement sur leurs peurs sans avoir à en subir les conséquences plus tard.

Les gauchistes sont principalement motivés par deux facteurs : le narcissisme et, oui, la peur. J’ai longuement discuté de leur narcissisme dans des articles précédents ; maintenant, je pense que nous devrions plonger dans leur peur.

La réplique gauchiste la plus courante à la question « Pourquoi as-tu si peur de l’AR-15 ? » sera généralement un reniflement d’incrédulité indigné suivi des mots : « Parce que c’est une arme militaire conçue pour tuer beaucoup de gens rapidement… idiot ! »

Mais ce n’est pas un argument, c’est l’expression d’une peur irrationnelle. Pourquoi ont-ils, en tant qu’individus, peur de l’AR-15 ? Quelles sont les chances qu’ils soient JAMAIS confrontés à une personne ayant l’intention de les tuer avec un AR-15 ? Et pourquoi croient-ils que le désarmement d’Américains innocents respectueux des lois les sauvera d’une manière ou d’une autre de leur paranoïa ?

Examinons le premier problème de probabilité statistique ; combien de personnes sont réellement tuées par les AR-15 chaque année ? Pas beaucoup selon le FBI, qui ne suit pas les statistiques sur des fusils spécifiques, mais suit les statistiques sur tous les fusils ensemble. Et, comme il s’avère, seulement environ 6% de tous les décès par arme à feu impliquent des fusils aux États-Unis chaque année.

Quelle part de ces 6 % implique l’utilisation de fusils de qualité militaire comme l’AR-15 ? C’est impossible à dire, mais même si c’était la moitié, ou 3% de tous les crimes liés aux armes à feu, cela signifierait toujours que vous avez BEAUCOUP plus de chances d’être assassiné par un couteau ou un objet contondant qu’un AR. Par extension, les fusils dans l’ensemble sont éclipsés par les meurtres par arme de poing, alors, encore une fois, pourquoi les gauchistes ont-ils si peur de l’AR-15 ?

Et les fusillades de masse ? Il semble que l’AR-15 soit un favori parmi les tireurs de masse en raison de son « efficacité », alors est-ce une raison suffisante pour avoir peur ? Selon la propre analyse du New York Times, l’AR-15 a été utilisé pour tuer 173 personnes lors de fusillades de masse aux États-Unis de 2007 à 2017. Cela signifie qu’environ 17 homicides par an sur une décennie peuvent être attribués au fusil. Encore une fois, l’AR est éclipsé par presque toutes les autres armes dans les homicides, y compris les couteaux, même en tenant compte des fusillades de masse.

Avec le grand nombre d’armes de qualité militaire entre les mains des civils aux États-Unis, il devrait y avoir des homicides de masse partout où vous regardez si vous prenez la position commune du grappin progressif typique. Mais ce n’est pas le cas. En fait, si vous voulez augmenter vos chances d’être tué par une arme à feu, déménagez dans une grande ville dirigée par les démocrates comme Chicago, New York ou Philadelphie. À Chicago, il y a eu 4033 fusillades et 784 homicides, principalement dans les quartiers noirs et principalement avec des armes de poing.

Donc, statistiquement, l’accès aux AR-15 n’augmente pas les homicides par arme à feu. Mais qu’en est-il de vivre dans un quartier noir de Chicago dirigé par la gauche et soumis à certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays ? Oui, vos chances d’être abattu sont BEAUCOUP plus élevées (mais pas par un AR-15).

Étant donné que les calculs ne sont pas en faveur des gauchistes, nous devrions peut-être examiner d’autres facteurs qui pourraient les pousser à se concentrer sur la RA en particulier. Parlons de « précédence »…

Regardez les choses de cette façon – des États comme la Californie sont une boîte de Pétri, un terrain d’essai pour l’avenir que les gauchistes veulent pour tout le pays. Il existe un vieil adage qui dit que « Comme va la Californie, ainsi va les États-Unis », et c’est parce que la Californie est souvent l’endroit où la plupart des lois expérimentales sont poussées ; législation qui viole les limites de ce que la constitution permet. Parfois, c’est New York ou le New Jersey ou un autre État bleu, mais la plupart du temps, c’est en Californie que des précédents inconstitutionnels sont établis. Sa population massive et son grand nombre de votes électoraux en font une cible idéale pour conditionner le grand public à de nouvelles restrictions de ses libertés.

Cela explique une partie de la crainte que les médias montrent concernant la dernière décision de la Cour fédérale sur les armes de qualité militaire comme l’AR. Les élites politiques voient la Californie comme leur propre petit royaume avec leurs propres lois spéciales, et elles prévoient éventuellement de diffuser ces lois à travers l’Amérique en utilisant la Californie comme modèle. Mais, si de telles lois sont annulées comme inconstitutionnelles, alors le précédent fonctionne en fait à l’envers. Maintenant, les gauchistes craignent qu’une interdiction des armes à feu annulée en Californie signifie que davantage d’États bleus suivront et que tout leur plan de saisie d’armes à feu disparaîtra.

L’esprit de gauche pense en termes de « démocratie » incontrôlée et désarticulée. C’est-à-dire qu’ils croient que la majorité est primordiale ; la majorité est loi. Si une majorité dans une société veut vous priver de vos libertés, alors elle en a le droit parce qu’elle a la foule de son côté. 51% règnent sur la vie des 49% restants. Mais ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent dans une République constitutionnelle.

En vertu de la Déclaration des droits, vos libertés sont codifiées et sacro-saintes. Ils sont inhérents et offerts par Dieu (ou tout ce en quoi vous croyez); le gouvernement n’a aucun domaine sur ces droits. Le droit aux armes à feu et à la légitime défense est l’une de ces qualités inhérentes. Peu importe ce que pense l’État de Californie, ou même ce que pense la « majorité » des Californiens. Si un Américain en Californie veut posséder un AR-15, alors il/elle a le droit de posséder un AR-15.

Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que les gauchistes ont un appétit insatiable pour le collectivisme, généralement au nom du « plus grand bien ». Le collectivisme est fondamentalement un totalitarisme déguisé en humanitaire. Ils savent ce qui est le mieux pour vous et ils veilleront à ce que vous suiviez LEUR plan pour votre vie.

L’AR-15 est en effet une arme à usage militaire, et c’est peut-être ce qui effraie le plus les gauchistes. Non pas parce qu’ils sont personnellement plus susceptibles d’être abattus par un seul (nous avons déjà prouvé que cette notion est fausse), mais parce que les gauchistes souhaitent contrôler tout le reste, et avec des armes de qualité militaire entre les mains du contrôle public, il devient beaucoup plus difficile. TOUS les gouvernements totalitaires cherchent d’abord à désarmer les gens qu’ils ont l’intention d’asservir ou de détruire. C’est un fait.

Lorsqu’un groupe de personnes au pouvoir travaille dur pour vous retirer des armes défensives ou même offensives, il est préférable de supposer que leurs intentions sont malveillantes. Ils n’essaient pas de vous aider, ils essaient de s’aider eux-mêmes.

Ils nieront ce motif jusqu’à la tombe, mais regardez comment la gauche politique a agi ces derniers temps : ils sont les seuls à avoir soutenu la censure de masse des points de vue opposés. Ce sont les seules personnes qui sont soutenues par des conglomérats internationaux et des entreprises Big Tech. Ce sont les seules personnes qui ont soutenu les blocages pandémiques, qui étaient complètement inutiles pour arrêter la propagation du covid, mais ils ont été très utiles pour tuer des centaines de milliers de petites entreprises à travers les États-Unis. Ils sont aussi les seuls partisans des passeports vaccinaux qui détruiraient le tissu même de notre société et effaceraient ce qui reste de nos libertés.

Lire la suite @ Alt-Market.us