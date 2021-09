Les vrais crimes terrifiants qui ont inspiré les moments obsédants d’AHS

Si vous pensiez qu’American Horror Story était effrayant auparavant, attendez de lire sur les personnes réelles qui ont inspiré certaines des scènes les plus terrifiantes de la série.

Ryan Murphy a modelé ses intrigues sur les crimes des tueurs en série et des sites hantés les plus infâmes d’Amérique, y compris l’hôtel Cecil de Los Angeles. Certains sont évidents puisque les personnages et les lieux portent littéralement les mêmes noms que leur inspiration, tandis que d’autres nécessitent un peu plus de recherche ou un rapide défilement sur Wikipédia.

Le plus évident parmi la liste des personnages de la vie réelle est Madame Delphine LaLaurie. Le tueur en série a été joué par Kathy bates dans la troisième saison de la série, devenant l’un des rôles les plus mémorables de l’actrice à ce jour. Les fans étaient obsédés par la représentation comique mais sinistre de Bates du mondaine et propriétaire d’esclaves, dont la maison de la Nouvelle-Orléans est maintenant un musée.

Parmi les autres meurtriers qui ont eu leur moment sous les projecteurs, citons Richard Ramirez (alias le Night Stalker), Aileen Wuornos, John Wayne Gacy et Jeffrey dahmer.