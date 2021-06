Les vrais écouteurs sans fil les plus petits au monde ont atteint un prix record pour Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Prime Day 2021 a été absolument fou jusqu’à présent… et nous le pensons de la meilleure façon possible. Avec plus de 2 millions d’offres disponibles pour les abonnés Prime dans le monde entier pendant les deux jours de la grande vente Prime Day d’Amazon cette année, vous pouvez parier que vous trouverez des remises importantes sur à peu près tout ce que vous recherchez.

Jusqu’à présent, nos lecteurs ont vraiment tiré le meilleur parti de Prime Day, marquant des prix les plus bas de tous les temps sur certains des produits les plus populaires de la planète en ce moment. Les offres les plus populaires parmi les lecteurs de . Deals en ce moment incluent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser incluant le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix historiquement bas de 28,85 $, le Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération pour moitié prix à 24,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, et bien plus encore.

En ce qui concerne les véritables écouteurs sans fil, il existe actuellement de nombreuses options fantastiques en vente. Les exemples comprennent Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $ et jusqu’à 60 $ de rabais super populaire Écouteurs Jabra. Bien sûr, rien n’a été aussi populaire que les offres actuelles d’Amazon sur les AirPod.

Les véritables écouteurs sans fil les plus vendus d’Apple sont tous en vente aux prix les plus bas d’Amazon de l’année en ce moment. La plus grande nouvelle est probablement le fait que AirPod 2 sont en vente à moins de 100 $, et c’est la première fois de l’année que nous les voyons franchir ce seuil. Écouteurs Apple pour 99,99 $… c’est une affaire fantastique ! AirPods Pro sont également extrêmement populaires en ce moment alors qu’ils sont de 60 $ à seulement 189,99 $, et Apple deux autres modèles d’AirPods sont également réduits.

Earin A-3 – Les véritables écouteurs sans fil d’origine – Boîtier de chargement en aluminium argenté – Réduction du bruit… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 159,20 $ Vous économisez : 39,80 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout le monde aime les AirPod pour différentes raisons, mais la qualité sonore et la taille compacte sont en tête de liste. Maintenant, cependant, il existe une nouvelle option géniale appelée Écouteurs Earin A-3 True Wireless qui sonnent tout aussi bien et sont en quelque sorte encore plus petits que les AirPod !

Earin facture sa Écouteurs Earin A-3 True Wireless comme les plus petits véritables écouteurs sans fil au monde. Bien que nous ne puissions pas confirmer cette affirmation, nous pouvons affirmer qu’il s’agit des plus petits véritables écouteurs sans fil que nous ayons jamais testés. Nous avons également passé du temps à les tester et à confirmer qu’ils offrent une qualité sonore impressionnante malgré leur petite taille. Tout aussi impressionnant est le fait que ces minuscules petits écouteurs durent aussi longtemps que les AirPod avec une charge, offrant 5 heures de lecture avant de devoir être ravitaillés. L’étui de chargement inclus offre 30 heures supplémentaires et prend en charge le chargement USB-C et sans fil.

À 199 $, ce sont des écouteurs haut de gamme qui se vendent à un prix plus élevé. Mais si vous en achetez une paire pendant les grandes ventes d’Amazon Prime Day 2021, vous pouvez les accrocher pour un prix record de seulement 159,20 $ !

Earin A-3 – Les véritables écouteurs sans fil d’origine – Boîtier de chargement en aluminium argenté – Réduction du bruit… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 159,20 $ Vous économisez : 39,80 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.