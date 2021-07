Les vrais écouteurs sans fil Nothing Ear 1 annoncés

TL;DR

Les Nothing Ear 1 sont de véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit avec Bluetooth 5.2. L’étui USB-C prend en charge le chargement sans fil et charge efficacement et rapidement les écouteurs à tige. Les Ear 1 sont disponibles aujourd’hui pour 99 $ aux États-Unis, dans l’UE et en Inde.

Après beaucoup de battage médiatique et d’anticipation, les véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit Nothing Ear 1 sont disponibles dès aujourd’hui. Nothing, la nouvelle entreprise du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, souligne l’importance de la transparence et respecte le fait que la forme suit la fonction avec le design Ear 1.

L’entreprise garde les choses simples avec son premier produit. Les auditeurs bénéficient d’une suppression active du bruit (ANC), d’un boîtier avec compatibilité USB-C et de charge sans fil, et d’une détection automatique des oreilles. Les écouteurs présentent également un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’ils peuvent également être utilisés pour l’exercice.

Certains pourraient dire que l’Ear 1 ressemble à une paire d’écouteurs Apple AirPods Pro transparents, mais il y a une différence marquée : le prix. Le Nothing Ear 1 ne coûte que 99 $, soit moins de la moitié des écouteurs phares d’Apple.

Quelle est la qualité de la suppression du bruit sur le Nothing Ear 1 ?

Bien que nous ne sachions pas encore à quel point la suppression du bruit est efficace, l’inclusion de l’ANC dans ce budget est plutôt impressionnante. Vous pouvez basculer entre deux modes ANC (léger et maximum) pour s’adapter à l’intensité sonore de votre environnement.

Les écouteurs utilisent un réseau de trois microphones pour mesurer le bruit à la fois à l’intérieur du conduit auditif et à l’extérieur (c’est-à-dire l’ANC hybride). Rien ne propose -40dB d’atténuation, mais tempérez vos attentes. Ces résultats sont probablement dans des conditions idéales avec un ajustement parfait. Pour référence, d’autres véritables écouteurs sans fil ANC qui coûtent moins de 100 $ font très peu pour lutter contre le bruit environnemental.

En plus de la suppression active du bruit, l’Ear 1 prend également en charge le mode transparence, ce qui est approprié compte tenu de l’apparence des écouteurs et de l’étui. Lorsque la transparence est activée, vous pouvez entendre votre environnement. Il s’agit d’une caractéristique de sécurité importante pour les athlètes de plein air ou toute personne qui se promène dans les rues animées. Les écouteurs prennent également en charge l’écoute mono complète, ce qui est important pour les malentendants ou si vous n’aimez tout simplement pas le son du mode transparence.

Est-ce qu’ils sonnent bien ?

Chaque écouteur Ear 1 abrite un pilote dynamique de 11,6 mm, ce qui est assez grand pour un ensemble de véritables écouteurs sans fil. N’oubliez pas, cependant, que plus grand ne signifie pas nécessairement mieux. Teenage Engineering, une entreprise d’électronique qui donne la priorité au design, a à la fois conçu l’apparence de l’Ear 1 et réglé ses haut-parleurs. Si l’Ear 1 doit suivre une réponse en fréquence standard conviviale, attendez-vous à ce que les notes basses et aiguës amplifiées soient la valeur par défaut.

Y aura-t-il une application mobile ?

Rien ne lance une application mobile gratuite avec ses écouteurs qui fonctionne uniformément sur iOS et Android. Avec l’application Ear (1), vous pouvez personnaliser les commandes tactiles des écouteurs, utiliser une fonction « trouver mes écouteurs », parcourir trois modes d’écoute (ANC activé, ANC désactivé, transparence), recevoir des mises à jour du micrologiciel, etc. Rien ne propose également quatre préréglages d’égalisation (EQ) parmi lesquels choisir. Il omet délibérément un module d’égalisation personnalisé par souci de simplicité; les Ear 1 sont censés être des écouteurs accessibles pour les auditeurs ayant des degrés divers de savoir-faire technique.

Quelle est la durée de vie de la batterie de Nothing Ear 1 ?

Avec la suppression du bruit activée, vous bénéficiez de quatre heures de lecture sur une seule charge, totalisant 24 heures avec la batterie de réserve du boîtier. Si vous choisissez de désactiver l’ANC, vous obtenez près de six heures de lecture sur une seule charge, pour un total de 34 heures d’écoute avec la batterie du boîtier incluse.

L’étui charge rapidement les écouteurs : 10 minutes dans l’étui donnent 50 minutes de lecture avec suppression du bruit (72 minutes avec ANC désactivé). Lorsque vous chargez le boîtier pendant 10 minutes, vous obtenez six heures d’autonomie avec ANC (huit heures avec ANC désactivé).

Quels codecs Bluetooth sont disponibles ?

Les auditeurs obtiennent le dernier firmware Bluetooth 5.2, qui ouvre la porte à la prise en charge de LE Audio et du codec LC3. Immédiatement, les auditeurs peuvent diffuser via les codecs Bluetooth SBC ou AAC. C’est parfait pour les propriétaires d’iPhone, mais les performances d’AAC sur Android sont très variables en fonction du matériel.

Les écouteurs Ear 1 sont-ils bons pour les appels téléphoniques ?

Comme pour la suppression du bruit, nous ne pouvons pas encore parler des performances réelles des microphones, mais en fonction de l’emplacement de l’un des microphones, il serait raisonnable de s’attendre à une bonne qualité de microphone. Comme les autres écouteurs à tige, l’Ear 1 place un microphone au bas de chaque tige d’écouteur pour une transmission vocale claire.

Où acheter le Nothing Ear 1 ?

Les écouteurs Nothing Ear 1 sont disponibles dès aujourd’hui sur le site Web de Nothing et au prix de 99 $. Le lancement mondial comprend les États-Unis, l’UE et l’Inde, et Nothing prévoit d’étendre la disponibilité à d’autres points de vente ultérieurement.

Rien Oreille 1

Des écouteurs antibruit transparents qui promettent

Le Nothing Ear 1 est doté du Bluetooth 5.2, de la prise en charge du codec Bluetooth AAC de haute qualité et d’une application mobile. Si vous ne voulez pas dépenser plus de 100 $ en écouteurs, les écouteurs Ear 1 sont une option bien conçue.

Quel est le prochain plan de Rien ?

Lorsqu’on lui a demandé, Nothing n’a pas divulgué de produits spécifiques descendant le brochet. Cependant, un représentant de Nothing a pu partager que la société avait l’intention de s’étendre au-delà de l’audio dans l’espoir de créer son propre écosystème de produits Nothing (attention, Apple). Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de Rien au fur et à mesure que l’entreprise mûrit.