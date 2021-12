Les vrais écouteurs sans fil sont partout, mais je ne suis pas encore convaincu

Eric Zeman / Autorité Android

Il n’a fallu que quelques années pour que de véritables écouteurs sans fil inondent le marché, car les sociétés audio et les marques de smartphones ont toutes sauté dans le train sans fil et abandonné le câble reliant les écouteurs.

Mais aussi discrets que soient ces gadgets, je ne suis tout simplement pas disposé à les utiliser. Bien sûr, le manque de fils permet une expérience vraiment sans accroc, mais ils ont aussi des inconvénients majeurs. Et, pour moi, tout se résume à la durée de vie de la batterie et à la charge.

La recherche d’une expérience sans fil durable

J’ai été assez déçu par la décision de l’ensemble de l’industrie d’abandonner le port 3,5 mm, car je ne voulais pas une autre gadget qui doit être chargé. Et bien qu’il y ait quelques exceptions, la grande majorité des écouteurs True Wireless Stereo (TWS) doivent être rechargés toutes les quelques heures.

Prenez par exemple les Galaxy Buds Plus, que nous avons loués pour leur durée de près de 12 heures. C’est remarquable pour la catégorie, mais cela signifie toujours que vous devrez les recharger à la fin d’une très longue journée. Les choses empirent lorsque vous regardez les offres TWS conventionnelles comme les écouteurs Sony WF-1000XM4 (d’une durée d’environ huit heures), Apple AirPods Pro (environ cinq heures) et le Beats Fit Pro (jusqu’à sept heures).

Même certains des meilleurs véritables écouteurs sans fil sont généralement en deçà des autres produits audio sans fil en termes de charge et d’endurance.

Même si vous êtes d’accord avec l’endurance mesurée en heures à un chiffre, vous pouvez vous attendre à ce que la dégradation de la batterie ait un effet plus important sur les têtes TWS étant donné le besoin constant de les charger. Et ce n’est pas du tout une bonne chose quand beaucoup d’entre eux sont difficiles à ouvrir et à réparer, ce qui n’est pas non plus très bon pour l’environnement.

La situation de charge sur les vrais écouteurs sans fil est une autre raison pour laquelle je n’aime pas ce facteur de forme. Oui, la présence d’un étui de charge signifie que vous pouvez avoir 24 heures ou plus de lecture combinée basée sur plusieurs charges. Mais ce ne sont pas 24 heures consécutives de lecture, car vous devez être sans vos écouteurs pendant quelques heures entre les utilisations en attendant qu’ils se rechargent.

Plus de couverture sans fil : Codecs Bluetooth 101 — Tout ce que vous devez savoir

Vous pouvez également indiquer des fonctionnalités telles que la charge rapide, certains écouteurs TWS offrant une heure ou deux de lecture après avoir passé quelques minutes dans leur étui. Cependant, on a vraiment l’impression qu’ils retardent le besoin d’une charge complète ici plutôt que de fournir une fonction de charge rapide vraiment utile – du moins si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas constamment attendre et charger les choses dans le premier lieu.

Alors quelle a été ma solution ?

Adam Molina / Autorité Android

Au lieu de véritables écouteurs sans fil, j’ai acheté il y a plus d’un an deux produits audio qui ont répondu à mon besoin d’un son sans fil longue durée, à savoir le casque Sony WH-1000XM3 et le OnePlus Bullets Wireless Z. Oui, oui, le nouveau WH- Le modèle 1000XM4 est sorti depuis un certain temps maintenant et si vous payez le prix fort, je vous recommande de les prendre, mais j’ai eu les anciennes canettes dans le cadre d’un spécial Black Friday en 2020. Ils sont depuis mon casque de travail préféré. , car ils durent 24 heures mais peuvent aller jusqu’à 30 si besoin avec la suppression du bruit désactivée.

Cependant, ils mettent beaucoup de temps (environ trois heures) à se charger complètement, mais cela me convient compte tenu de la longue endurance pour commencer. Cela signifie généralement que je décide quand les charger plutôt que le produit me force la main. Et j’obtiens également cinq heures d’utilisation plus utiles après dix minutes de charge, ce qui est suffisant pour durer toute la seconde moitié de la journée de travail ou plusieurs longues réunions Zoom.

Vérifier: Les meilleurs écouteurs Bluetooth

Dans tous les cas, j’utilise ces écouteurs tous les jours pendant au moins huit heures (plus quelques heures de plus si je joue ou regarde quelque chose sur PC) mais je ne me retrouve à les charger que deux ou trois fois par semaine au maximum. Et ils sont également livrés avec un câble qui me permet de continuer à écouter via le port 3,5 mm de mon appareil lorsque leur batterie est à plat.

Pendant ce temps, les OnePlus Bullets Wireless Z sont également devenus ma paire d’écouteurs de prédilection lorsque je fais des tâches ménagères, que je me promène à l’extérieur ou que je fais les courses. Je pensais que les colliers et les motifs semblables à des colliers étaient maladroits lorsque j’ai vu pour la première fois un ancien employé de Sony les porter lors d’un événement local en 2015, mais ils m’ont rapidement séduit après avoir essayé les premiers produits Tone de LG plus tard dans l’année.

Le facteur de forme permet également des batteries plus grosses et signifie que vous êtes moins susceptible de les perdre lorsque vous les portez par rapport aux écouteurs TWS. Après tout, si un écouteur de style tour de cou tombe de votre oreille, il ne fera que pendre – les écouteurs TWS n’ont pas ce filet de sécurité.

Je pensais que les écouteurs de style tour de cou étaient maladroits quand je les ai vus pour la première fois, mais ils ont rapidement grandi sur moi.

La durée de vie de la batterie et la charge étaient mes principales raisons de les obtenir également. OnePlus dit que les Bullets Wireless Z devraient durer jusqu’à 20 heures, et cela semble en effet être dans la fourchette de ce que j’obtiens. La charge rapide est impressionnante ici aussi, offrant 10 heures d’utilisation après 10 minutes de charge – assez rapide pour que ce ne soit pas vraiment un problème si je pars et que j’oublie de les brancher au préalable. En revanche, une charge complète prend environ une heure. Pas mal pour un prix réduit de 50 $ via Gearbest il y a plus d’un an.

Préférez-vous de vrais écouteurs sans fil ou des écouteurs sans fil conventionnels ?

7 voix

De véritables écouteurs sans fil

71%

Écouteurs sans fil conventionnels

29%

Cela ne veut pas dire que ces deux produits audio sont pour tout le monde, cependant. Il convient de souligner que c’est exactement ce que j’ai acheté en fonction de mes besoins, et vos besoins sont susceptibles de varier énormément. Certains d’entre vous pourraient apprécier la qualité audio, une existence totalement sans fil ou des fonctionnalités logicielles supplémentaires à la place. D’autres ont peut-être simplement fait la paix avec une charge constante, ou n’utilisent des écouteurs TWS que pendant une heure ou deux ici et là de toute façon.

Mais en tant que personne qui ne veut pas qu’un autre gadget se charge à la suite de la disparition du port 3,5 mm, je suis assez satisfait de mes achats et je ne me vois pas encore passer exclusivement à de vrais écouteurs sans fil.

commentaires